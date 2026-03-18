13 души са арестувани в акцията на МВР за купуване на гласове, наркотици и кражби в Хасковско

    13 души са задържани за 24 часа в рамките на стартиралата полицейска операция срещу купуването на гласове, държането и разпространението на наркотици, както и за опазването на обществения ред в уязвимите зони.

    Седем от тях са арестувани за съпричастност към деяния, свързани с наркотични вещества, двама – за кражби, а трима – за доказване на престъпления, свързани с политическите права на гражданите. В обитавани от последните трима имоти са открити списъци с имена и пари, съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Хасково, старши комисар Мирослав Христов. Тримата са познати на органите на реда, като един от тях е криминално проявен по линия на наркотици.

    Проверени са над 500 МПС, 25 души от активния криминален контингент, а шестима души, обявени за общодържавно издирване, са открити. Проверките продължават на различни места в цялата Хасковска област до изборите на 19 април.

    В операцията участват много полицаи от различните звена, Жандармерията и СОБТ. Съдействие оказват и органи на други институции.

    Минути след брифинга бе арестуван 33-годишен мъж. Хасковлията Спас Х. бе изведен от апартамента му в квартал „Орфей“ 36. По предварителна информация в жилището са открити списъци.

    „Ранното започване на операцията, провеждана от ОД на МВР – Хасково, показва изключително сериозното намерение и ангажираност на служителите на дирекцията към изборния процес за постигане на целите, поставени от ръководството на МВР, а именно – провеждане на максимално прозрачни, честни, демократични и законосъобразни избори“, каза старши комисар Христов.

    Анета Кутелова

     
    Източник: Haskovo.NET

    Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди
    преди 2 часа
    Окончателно: 4 г. затвор за хасковлия, причинил смъртта на майка си по непредпазливост
    Окончателно: 4 г. затвор за хасковлия, причинил смъртта на майка си по непредпазливост
    преди 2 часа
    Малево без вода на 18 март заради подмяна на спирателен кран
    Малево без вода на 18 март заради подмяна на спирателен кран
    преди 3 часа
    Водата на село Николово в норма, ВиК прекратява доставянето на вода с водоноски
    Водата на село Николово в норма, ВиК прекратява доставянето на вода с водоноски
    преди 3 часа
    24 листи с кандидат-депутати ще се борят за доверието на избирателите от Хасково и региона
    24 листи с кандидат-депутати ще се борят за доверието на избирателите от Хасково и региона
    преди 3 часа
    34 ученици от Езиковата гимназия в Хасково с Кеймбридж сертификати
    34 ученици от Езиковата гимназия в Хасково с Кеймбридж сертификати
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – STENLI - VLAST / СТЕНЛИ - Власт

    Случаен виц

    Талантливо дете от Детската градина по изкуствата спечели престижни музикални награди

    Колкото повече глупости правя, толкова по-популярен ставам. - Джон Кенеди

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Чирпански наденички
    Чирпански наденички

