От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

4 °C

Очакват се превалявания от сняг в Хасково

Облачно и студено ще бъде времето днес в Хасково. Очакват се превалявания от дъжд в следобедните часове на деня, които по-късно да преминат в сняг. Минималната температура е 0 градуса, а максималната ще достигне до 7. За областта е обявен оранжев код за значителни валежи. Очакваните количества дъжд са между 35 и 65 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за общините Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Любимец и Маджарово. За останалите части на региона кодът е жълт с валежи между 20 и 35 литра и очаквания за сняг. Възможни са и заледявания.

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Грипната вълна в Хасково е в разгара си, вирусът подрани с месец
Грипната вълна в Хасково е в разгара си, вирусът подрани с месец
преди 56 минути
Напусна ни известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов
Напусна ни известният и уважаван хирург д-р Георги Кемалов
преди 13 часа
Представиха нови възможности за финасиране на проекти от Фонда за справедлив преход в ОИЦ Хасково
Представиха нови възможности за финасиране на проекти от Фонда за справедлив преход в ОИЦ Хасково
преди 14 часа
Обявявиха Националния конкурс „Завещано от Апостола“
Обявявиха Националния конкурс „Завещано от Апостола“
преди 16 часа
Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста
Полският шофьор на тира със 740 кг марихуана твърди, че не е знаел за дрогата, оставиха го в ареста
преди 16 часа
Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян
Бадминтонисти от България и Гърция участват на турнира на името на проф. д-р Пюзант Касабян
преди 18 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Истории извън Новините – Три поколения родопчанки обгърнати от крилете на столетието

Случаен виц

Обявявиха Националния конкурс „Завещано от Апостола“
Представиха нови възможности за финасиране на проекти от Фонда за справедлив преход в ОИЦ Хасково

Армия от овни, оглавявани от лъв, винаги ще удържи победа над войска от лъвове, оглавявани от овен. -Наполеон Бонапарт

Последни обяви

Случайна рецепта

Кейк със сушени сини сливи
Кейк със сушени сини сливи

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини