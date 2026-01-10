Очакват се превалявания от сняг в Хасково

Облачно и студено ще бъде времето днес в Хасково. Очакват се превалявания от дъжд в следобедните часове на деня, които по-късно да преминат в сняг. Минималната температура е 0 градуса, а максималната ще достигне до 7. За областта е обявен оранжев код за значителни валежи. Очакваните количества дъжд са между 35 и 65 литра на квадратен метър за 24 часа. Предупреждението е в сила за общините Свиленград, Ивайловград, Тополовград, Любимец и Маджарово. За останалите части на региона кодът е жълт с валежи между 20 и 35 литра и очаквания за сняг. Възможни са и заледявания.