Водачът на линейката, блъснал и убил пешеходеца, е шофирал след употреба на канабис

Употреба на канабис е отчел тестът на водача на линейката, който блъсна и уби пешеходец в Центъра за спешна медицинска помощ в Симеоновград. Наличието на дрога е установено с техническо средство, информираха от Прокуратурата.

Припомняме, че инцидентът стана на 4 ноември около 10 часа на плаща пред ЦСМП в Симеоновград. Тогава 64-годишният обвиняем управлявал специализирания автомобил и извършвал маневра на заден ход, при което блъснал пешеходеца. Раненият 66-годишен мъж бил настанен в болница за лечение и по-късно е починал от нараняванията. Водачът на линейката е дал кръвна проба за медицинско изследване за употреба на наркотични вещества.

Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор за причиняване на смърт по непредпазливост. Извършват се действия по разследването.