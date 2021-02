Daft Punk се разделиха (видео)

Eлектронното дуо Daft Punk обяви, че прекратява творческата си дейност. Известни с това, че лицата им остават неизвестни зад култовите им шлемове, Том Бангалтер и Ги-Мануел де Омем-Кристо се сбогуваха в същия стил. Те публикуваха осемминутно видео със заглавие Epilogue. То бележи края на 28-годишната им (1993 - 2021 г.) история, създала някои от най-влиятелните изпълнения в жанра.

Групата от Париж създава хитове с корени във френския ъндърграунд. Името им идва от язвителна оценка на критик през същата година, който нарича песните им daft punky thrash ("глупав пънкарски шум" или "глупав безсмислен шум"). Тогава те свирят рок. С новото си име изпълняват денс и получават световна слава.

Представител на групата потвърди, че Daft Punk прекратяват съществуването си, без да дава подробности.

Daft Punk имат четири албума - Homework, Discovery, Human After All и Random Access Memories. За последния, издаден през 2013 г. получиха три награди Grammy, за сингъла Get Lucky с Фарел Уилямс - още две.

Известни бяха с това, че не обичаха твърде голямата публичност. Пред "Ролинг стоун" веднъж те казаха: "Не сме изпълнители, не сме модели - няма да е приятно човечеството да види чертите ни, но роботите са вълнуващи за хората."