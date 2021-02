Виктория качи песните, с една от които ще представи България на Евровизия

Песента на VICTORIA за Евровизия 2021 ще бъде някоя измежду включените в новия ѝ албум "a little dramatic" или "Ugly Cry", която излезе през ноември 2020 г.

Новите песни от първото EP на VICTORIA са със заглавия "imaginary friend", "dive into unknown", "phantom pain", "the funeral song" и "growing up is getting old". Три от тяха вече се появиха на YouTube канала на младата изпълнителка и автор на песни.

Отличителният глас и стил на VICTORIA я позиционират като един от най-обещаващите нови артисти от Източна Европа. Нейната песен за Евровизия 2020 „Tears Getting Sober“ разказва история за преодоляването на страховете и болката и продължаването напред.

Новият албум "a little dramatic" излиза през февруари 2021 г.

Виктория обича животните и има 4 кучета, 2 зааяка и папагал. През 2020 г. тя беше един от официалните европейски посланици на Часът на Земята и първият изпълнител на Евровизия от България, който участва в София прайд.

VICTORIA ще представлява България на Евровизия 2021 в Ротердам.