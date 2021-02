“Колектив” и “Добре дошли в Чечня” на HBO в краткия списък на Оскар 2021

Американската академия за филмово изкуство обяви кратки списъци в девет категории за 93-те награди Оскар. Документалните филми на HBO Колектив (Румъния) и Добре дошли в Чечня (САЩ) влизат в общо четири от категориите. И двата филма влизат в категорията „Най-добър пълнометражен документален игрален филм“ за наградите Оскар 2021. Рекордните 283 филма отговарят на условията в нея, като членовете на документалната дивизия гласуваха, за да определят краткия списък от петнадесет заглавия, сред който са двата филма на HBO.

Колектив влиза в категорията и за интернационален пълнометражен филм, където се бори с още 14 заглавия, а Добре дошли в Чечня и в категория „Визуални ефекти“, в която има общо 10 селектирани заглавия.

Румънският разследващ документален филм Колектив на режисьора и продуцент Александър Нанау и HBO Европа излезе у нас през месец юни като темата за важността на разследващата журналистика през разкриването на най-мащабната злоупотреба в сферата на здравеопазването в Румъния, имаше широк отзвук. Припомняме, че на 30 октомври 2015 избухва пожар по време на концерт в клуб „Колектив“ в Букурещ. На място загиват 27 младежи, а 180 са ранени. Още 37 жертви с изгаряния умират в болниците в първите 4 месеца след пожара, въпреки че раните им не са били определени като животозастрашаващи. Документалният филм на носителя на „Еми“ Александър Нанау и HBO Европа проследява разследването на малък екип журналисти, към които се присъединяват лекаря Камелия Реою и Влад Войкулеску, временен министър на здравеопазването. Всички те, заедно с част от жертвите на инцидента, застават пред камерата, за да разкажат за едно от най-големите журналистически разследвания в румънската история, което води до преструктуриране на системата на здравеопазването в страната.

Добре дошли в Чечня на номинирания за Оскар режисьор Дейвид Франс и HBO представя чрез метода на партизанското снимане гоненията и репресията на хора с различна сексуална ориентация в Република Чечения. Към момента на завършване на филма 151 души са били локализирани и изведени от страната с помощта на групата ЛГБТ активисти, докато 40 000 други все още се укриват. Във филма е използвана технологията „лице назаем“ (deep fake), чрез която се запазва анонимността част от преследваните. Техните лица биват заменени с такива на доброволци, като един заелите лицето си е българинът Коста Каракашян. Именно заради този похват филмът влиза в категория „Визуални ефекти“.

Гласуването за номинации започва на 5 март, петък, и приключва на 10 март, сряда. Номинациите за 93-те награди на Оскар ще бъдат обявени на 15 март 2021 г.

Пълен списък на номинираните в четирите представени категории

Категория „Най-добър пълнометражен документален филм“ (по азбучен ред): 15 селектирани

“76 Days” (MTV Documentary Films) – directed by Weixi Chen, Hao Wu, Anonymousю

“All In: The Fight for Democracy” (Amazon Studios) – directed by Lisa Cortes, Liz Garbus

“Boys State” (Apple TV Plus) – directed by Amanda McBaine, Jesse Moss

“Collective” (Magnolia Pictures and Participant) – directed by Alexander Nanau

“Crip Camp” (Netflix) – directed by James Lebrecht, Nicole Newnham

“Dick Johnson Is Dead” (Netflix) – directed by Kirsten Johnson

“Gunda” (Neon) – directed by Viktor Kosakovskiy

“MLK/FBI” (IFC Films) – directed by Sam Pollard

“The Mole Agent” (Gravitas Ventures) – directed by Maite Alberdi

“My Octopus Teacher” (Netflix) – directed by Pippa Ehrlich, James Reed

“Notturno” (Neon) – directed by Gianfranco Rosi

“The Painter and the Thief” (Neon) – directed by Benjamin Ree

“Time” (Amazon Studios) – directed by Garrett Bradley

“The Truffle Hunters” (Sony Pictures Classics) – directed by Michael Dweck, Gregory Kershaw

“Welcome to Chechnya” (HBO) – directed by David France



Категория „Визуални ефекти“ (по азбучен ред): 10 селектирани

“Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn” (Warner Bros)

“Bloodshot” (Sony Pictures)

“Love and Monsters” (Paramount Pictures)

“Mank” (Netflix)

“The Midnight Sky” (Netflix)

“Mulan” (Walt Disney Pictures)

“The One and Only Ivan” (Disney Plus)

“Soul” (Pixar)

“Tenet” (Warner Bros)

“Welcome to Chechnya” (HBO)



Категория „Най-добър интернационален пълнометражен филм“ (по азбучен ред): 15 селектирани

“Another Round” (Denmark) – directed Thomas Vinterberg

“Better Days” (Hong Kong) – directed by Derek Tsang

“Charlatan” (Czech Republic) – directed by Agnieszka Holland

“Collective” (Romania) – directed by Alexander Nanau

“Dear Comrades!” (Russia) – directed by

“I’m No Longer Here” (Mexico) – directed by Fernando Frias

“Hope” (Norway) – directed by Maria Sødahl

“La Llorona” (Guatemala) – directed by Jayro Bustamante

“The Mole Agent” (Chile) – directed by Maite Alberdi

“Night of the Kings” (Ivory Coast) – Philippe Lacôte

“Quo Vadis, Aida?” (Bosnia and Herzegovina) – directed by Jasmila Žbanić

“Sun Children” (Iran) – directed by Majid Majidi

“Two of Us” (France) – directed by Filippo Meneghetti

“A Sun” (Taiwan) – directed by Chung Mong-hong

“The Man Who Sold His Skin” (Tunisia) – directed by Kaouther Ben Hania