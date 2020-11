Тейлър Суифт, Лил Бейби и Роди Рич с награди "Епъл Мюзик"

Тейлър Суифт, Лил Бейби и Роди Рич са сред носителите на вторите годишни награди "Епъл Мюзик", съобщи Контактмюзик.

Тридесетгодишната изпълнителка беше обявена за автор на песни на годината. Победата на Тейлър Суифт идва с подкрепата на тавата й "Folklore", която покори върха в албумния чарт на "Епъл Мюзик" и постави рекорд за най-стриймван албум в деня на излизането си.

"Да спечелиш наградата за автор на песни в която и да е година е вълнуващо. Тази година обаче отличието е по-специално, тъй като благодарение на писането на песни в изолация запазих връзката си с феновете. Дължа огромна благодарност на почитателите, които ми помогнаха да продължа напред тази година, както и на всички от "Епъл Мюзик", сподели Тейлър Суифт.

Големият победител на наградите на технологичния гигант е рапърът Роди Рич, който спечели две отличия - за песен на годината за "The Box" и за албум на годината за "Please Excuse Me for Being Antisocial".

След шеметния си възход към славата през 2020 г., рапърката Меган дъ Стелиън спечели приза за пробив на годината.

Рапърът Лил Бейби беше обявен за изпълнител на годината.

Честването на наградите "Епъл Мюзик" ще започне на 14 декември със седмица на специални изпълнения, прояви за фенове, интервюта и други събития.