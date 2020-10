Земетресението взе жертви, паника и припаднали в Измир. Мини цунами удари крайбрежието (видео)

Поне четирима души са убити и 120 са ранени, при мощното земетресение, което разруши сгради в Турция и предизвика мини цунами по крайбрежните райони. Информацията е потвърдена в Туитър и от здравния министър Фахреттин Коджа. Той заяви, че са пристигнали 38 линейки, два медицински хеликоптера и 35 спасителни екипа, предаде АП. Земята продължава да се тресе след големия трус от 7 степен по скалата на Рихтер, който удари Додеканезите и Измир. Десетки трусове на 3 степен са регистирани през следващия час. Земетресението остави разруха в Измир. Съобщава се за 6 срутени жилищни сгради, кадри споделени в социалната мрежа показват срутването на блок. Има припаднали на улицата в Измир, предаде Анадолската агенция, като допълва, че падащи отломки са потрошили автомобили. Кадри показват светнавично наводнение в Сеферехисар, Турция, след като земетресението с магнитуд 7 по Рихтер предизвика цунами. В социалната мрежа се разпространява видео със стримър, който предава на живо, когато започва земетресението. Той бяга навън, но предаването продължава, а зрителите му са ужасени. На остров Самос сградите са предимно ниско строителство, но има повредени от земетресението, пише в Туътър потребител.

BREAKING: Massive 7.0 magnitude earthquake slams #Izmir, Turkey—many dead, injured & trapped as buildings collapse; Tsunami triggered. pic.twitter.com/FEfafqhkHn — SV News 🚨 (@SVNewsAlerts) October 30, 2020

#Magnitude 6.6 earthquake jolts #Turkey's Aegean region



People fainted in fear of the quake that hit #Aegean #Izmir city

Magnitude 6.6 earthquake also destroyed vehicles pic.twitter.com/7aDAANSQ0i — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 30, 2020