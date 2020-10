Графенови вериги произвеждат чиста, неограничена енергия в експеримент на физици

Автомагистрала, по нея с висока скорост се движат три правителствени автомобила. В първият се вози държавният секретар на САЩ, във вторият британският, а в третият българският премиер. Изведнъж автомобилът на държавния секретар набива спирачки и другите два автомобила се нанизват в него. Всички излизат от колите.

Държавният секретар на САЩ:

- I am sorry.

Британският премиер:

- I am sorry too.

Българският премиер:

- I am sorry three.