"Зимата" настъпи в Англия

Лошото време в северната част на Англия донесе "зима" в Йоркшир. В някои райони на Лийдс и Брадфорд натрупа снежнобяла покривка с дебелина над 10 сантиметра. Всъщност многобройните снимки, споделени в социалните мрежи, не показват сняг, а градушка. Стихиите вълнеят в региона само няколко дни след историческа септемврийска жега. Междувременно синоптиците предупреждават, че в края на седмицата наистина са възможни студове и първи сняг поради рязко застудяване в страната. Снегът не е често срещано явление на Острова, а хората са още повече удивени от градушката. Някои пишат, че никога не са виждали такова нещо и се предупреждават един друг да внимават в опасното време.

4-15pm to 4-45pm in Yorkshire

Looks like snow but was an inch of hail. pic.twitter.com/CjIY0xfP66 — Tubsturtle. (@tubsturtle) September 24, 2020

We are unlikely to see hail storms like yesterday. These are @BBCWthrWatchers pictures📷 from Yorkshire taken on Thursday. #ukweather pic.twitter.com/bXZD7BG0K0 — BBC Weather (@bbcweather) September 25, 2020