Премиерите по FOX CRIME през април

Престъпни намерения, Сезон 15

14 април 2020 г., вторник @ 22:00 ч.

Премиера за България

„Престъпни намерения“ е съсредоточен около елитен екип от профайлъри на ФБР, които анализират най-извратените престъпни умове в страната и предвиждат следващия им ход, преди да нанесат удар.

Най-опитният агент на отдела по поведенчески анализ е Дейвид Роси, един от основателите на звеното, който играе основна роля в разрешаването на нови случаи. Екипът е предвождан от специален агент Арън Хочнър, отличен профайлър, който успява да спечели доверието на хората и да разкрие тайните им. Другите членове са специален агент Морган, експерт по маниакални престъпления, специален агент д-р Спенсър Рийд, класически неразбран гений, чийто коефициент на социална интелигентност е толкова нисък, колкото е висок умственият му коефициент на интелигентност, Дженифър Джаро, бившата свръзка на екипа, сега профайлър, която е наскоро се омъжена за дългогодишната си любов, Пенелопе Гарсия, незаменимата компютърна магьосница на екипа, която, заедно с уникалния си чар, помага за разследването на случаите, и най-новия член, Алекс Блейк, която се връща във ФБР след известно време, прекарано като преподавателка в университет, и допринася с опита и уменията си в лингвистиката. Всеки от членовете допринася със своите умения, за да може екипът да разбере мотивите на хищниците и да разпознае емоционалните им подбуди, за да може ги спре.

В ролите:

Джо Мантеня, Матю Грей Гъблър, Кирстен Вангснес

Мис Фишър и криптата на сълзите (Miss Fisher and the Crypt of Tears)

17 април 2020 г., петък @ 22:00 ч.

Премиера за България

Действието в сериала се развива в края на 20-те години на ХХ век и проследява подчертания интерес на епохата към мистериозните убийства. Почитаемата мис Фрайн Фишър, жена-детектив, започва от Йерусалим едно вълнуващо пътешествия из Близкия Изток, където помага на млада жена-бедуин да избяга от затвора. Двете тръгват по следите на древно съкровище, изчезнало от тайна крипта в пустинята веднага след края на Първата световна война.

Нарушавайки установеното статукво в обществените класи, културата и колониалната чувствителност, Фрайн избягва редица смъртни и правни заплахи, за да намери правосъдие за неправдата, сторена на нейната спътничка и приятелка Ширин.

В ролите:

Еси Дейвис, Нейтън Пейдж



Комисар Монталбано, Сезон 13-14

24 април 2020 г., петък @ 22:00 ч.

Премиера за България

Италианска полицейска драма по романите на Андреа Камилери. В главната роля Лука Дзингарети като сицилианския полицейски комисар Салво Монталбано.

В ролите:

Лука Дзингарети като комисар Салво Монталбано

Пепино Мацота като инспектор Джузепе Фацио

Анджело Русо като агент Катарела