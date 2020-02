Заснеха необикновено ярки сияния около Юпитер и Луната

View this post on Instagram

Been awhile since I did some night shooting! Felt good to get out under the stars! • • • • • • #explorecanada #enjoycanada #tourcanada #imagesofcanada #zeisscameralenses #sonyalpha #sonyimages #moodygrams #artofvisuals #agameoftones #canada #ig_world_colors #manitoba #thepas #exploremb #yourshotphotographer #canadasworld #thankyoucanada #natgeotravel #depthobsessed #sharecangeo #earthpix #canadiancreatives #shotzdelight #shareyourweather #natgeoyourshot #lensbible #theimaged #earth_shotz #tentree