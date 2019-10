Доли Партън лекува Америка с вяра в динамичен клип (видео)

Доли Партън, 73-годишната кънтри звезда, се вихри в динамично и много младежко парче заедно с Galantis и Mr. Probz. Песента се казва "Feith" и е за вярата, както бихте предположили. Вярвай в мен, пее с учудващо младия си глас Доли Партън и може да разберем защо тя винаги ще е звезда. Иначе клипът онагледява какви чудни енергии дава на човек вярата в себе си, в другите и т.н., с помощта на група катастрофирали с автобус и техните танцови умения.

Може ли Доли Партън да излекува Америка? Това е въпросът, поставен в нов подкаст от WNYC, "Америка на Доли Партън" с водещ Jad Abumrad на Radiolab. Водещият на радиото, което е обществено, смята, че емблематичната кънтри икона изграждана на социални мостове в разделена Америка. Фенската база на присъстващите на концерти на Доли е съставена от хора, които в наши дни не се смята, че имат много общи неща. "Има евангелистки църковни дами, които стоят до мъжаги. Доли има масивно присъствие от LGBTQ общността и до тях стоят шофьори на тирове", казва Абумрад. "Всички тези различни общности, от двете страни на "културните войни", всички стоят заедно, рамо до рамо, пеейки една и съща песен." В подкаста дискутират също преразглеждането на културното наследство на Доли, включително нейният пренебрегван музикален гений, способността ѝ да предава толкова много идеи за Америка и неочаквания ѝ отказ от етикета "феминистка".

Доли Партън може да е явление или "лекарство" за Америка, но във видеото тя очевидно се забавлява, освен че е пълна с енергия и великолепна. Което впрочем самата тя пише в коментара под клипа: "So much fun ❤️ Thank you for having me on this wonderful project!" (също така благодари на Galantis, че е била с тях в този чудесен проект) . А, да - парчето съвсем не е кънтри...