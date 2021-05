Чуйте Five Finger Death Punch с парче от саундтрака на новия хорър The Retaliators

Новата песен Darkness Settles In на метълите Five Finger Death Punch е от хорър трилъра, който предстои да излезе - The Retaliators (Отмъстителите). В този филм на ужасите от Better Noise Films участват Марк Менчака, Джоузеф Гат и Майкъл Ломбарди, но и музикантите Томи Лий, Джейкъби Шадикс, Золтан Батори и The HU. Така че саундтракът има съществена роля.

Джейкъби Шадикс от Papa Roach играе ролята на Куин Брейди във филма, а тяхната песен „The Ending“ е включена в саундтрака.

Томи Лий участва като Strip Club DJ, във филма участват също членовете на Five Finger Death Punch Айвън Муди, Золтан Батори и Крис Каел заедно с членовете на Escape the Fate, Ice Nine Kills и др.

И този хорър си има жена режисьор - Бриджит Смит от "Sno Babies", задно със Самюел Гонсалес Джуниър. Снимките на "Отмъстителите" започнаха през 2020 г., но продукцията продължи едва когато локдаунът бе вдигнат.

Сюжетът е за пастор, който разкрива тъмен подземен свят, докато търси отговори около жестокото убийство на дъщеря си.