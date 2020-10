Machine Gun Kelly оглави класацията на "Билборд" за албуми (видео)

Рапърът Machine Gun Kelly за пръв път е на върха на класацията на "Билборд" за албуми, докъдето стигна благодарение на "Tickets to My Downfall", съобщи сайтът на изданието.

От тавата бяха продадени 126 000 еквивалентни единици в САЩ през седмицата до 1 октомври, сочат данни на "Нилсен мюзик".

Албумът бе издаден на 25 септември и с него рапърът за пети път влиза в топ 10 на класацията.

Machine Gun Kelly казва, че стилът на новия му албум е "поп-пънк". "Билборд" отбелязва, че "Tickets to My Downfall" е първият рок албум, оглавил класацията тази година.

На второ място дебютира кей-поп супергрупата SuperМ с първия си албум "Super One" със 104 хиляди еквивалентни единици. На трета позиция е Joji (Джоджи) с "Nectar" и 92 000 еквивалентни единици.

Бившият албум номер едно на Pop Smoke "Shoot for the Stars Aim for the Moon" слезе от второ на четвърто място в класацията тази седмица. На пета позиция е метъл групата Deftones новия студиен албум "Ohms".