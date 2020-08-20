Руският опозиционер Алексей Навални е в интензивно с отравяне

Извънредно кацане се е наложило на самолета от Томск до Москва заради прилошаване на руския опозиционер Алексей Навални, който летял с него. Самолетът кацнал в Омск, политикът е бил хоспитализиран и настанен в интензивно отделение на апаратно дишане. Състоянието му се оценява от лекарите като тежко.

Това написа прессекретарят му Кира Ярмиш Twitter. Опозиционерът е в безсъзнание с отравяне. Преполага се, че токсинът е бил в чая му.