Коронавирусът остава с часове във въздуха и дни - върху повърхности

Коронавирусът е стабилен няколко часа до дни в аерозоли и на повърхности, според ново проучване на учените от американските Национални здравни институти, CDC, UCLA и Университета в Принстън, публикувано на 17 март в The New England Journal of Medicine.

Учените откриха, че коронавирусът на тежкия остър респираторен синдром 2 (SARS-CoV-2) се открива в аерозоли до три часа, до четири часа на мед, до 24 часа в картон и до два- три дни на пластмаса и неръждаема стомана.

Резултатите предоставят ключова информация за стабилността на SARS-CoV-2, която причинява заболяването Covid-19, и предполага, че хората могат да се заразят с вируса във въздуха и след докосване на замърсени предмети. Информацията от проучването беше широко споделена през последните две седмици, след като изследователите поставиха съдържанието на сървър за предпечат, за да споделят бързо своите данни с колеги.

Учените от NIH от Националния институт по алергия и инфекциозни заболявания в Монтана в Rocky Mountain Laboratories сравниха как околната среда влияе на SARS-CoV-2 и SARS-CoV-1, което причинява SARS. SARS-CoV-1, подобно на неговия наследник, който сега обикаля по целия свят, излезе от Китай и зарази повече от 8 000 души през 2002 и 2003 г. SARS-CoV-1 беше изкоренен чрез интензивни мерки за проследяване на контакти и изолиране на случаите и не са откривани случаи от 2004 г. SARS-CoV-1 е човешкият коронавирус, който е най-тясно свързан със SARS-CoV-2. В проучването за стабилност двата вируса се държали по подобен начин, което за съжаление не успява да обясни защо Covid-19 се е превърнал в много по-голяма епидемия.

Изследването на NIH имитира депонирането на вируса от заразен човек върху ежедневни повърхности в домашни или болнични условия, например чрез кашлица или докосване на предмети. След това учените проучиха колко дълго вирусът остава заразен на тези повърхности.

Учените изтъкват допълнителни наблюдения от своето проучване:

Ако жизнеспособността на двата коронавируса е подобна, защо SARS-CoV-2 води до повече случаи? Появилите се доказателства показват, че хората, заразени със SARS-CoV-2, може да разпространяват вирус, без да разпознаят или преди да разпознаят симптомите. Това би направило мерките за контрол на болестта, които са били ефективни срещу SARS-CoV-1, по-малко ефективни спрямо неговия приемник.

Резултатите потвърждават указанията на специалистите по обществено здраве да се използват предпазни мерки, подобни на тези за грип и други респираторни вируси, за да предотвратят разпространението на новия коронавирус:

Избягвайте тесен контакт с болни хора.

Избягвайте да докосвате очите, носа и устата.

Останете вкъщи, когато сте болни.

Покрийте лице при кашлица или кихане си с кърпичка, след което я изхвърлете в кошчето.

Почиствайте и дезинфекцирайте често докосвани предмети и повърхности, като използвате обикновен домакински спрей за почистване или кърпа.

N van Doremalen, et al. Аерозолна и повърхностна стабилност на HCoV-19 (SARS-CoV-2) в сравнение със SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. DOI: 10.1056 / NEJMc2004973 (2020).

Новото изследване на учените от американските здравни институти напълно се синхронизира с резултатите на техните германски колеги, публикувани преди месец.