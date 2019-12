Коледен хит на Queen - подарък от Брайън Мей и Роджър Тейлър (видео)

Брайън Мей и Роджър Тейлър от Queen публикуваха своите лични коледни послания към феновете по целия свят, заедно с подарък за тях - нов специално създадена анимация на песента на групата Thank God It's Christmas, излязла през ноември 1984 г.

"Thank God It's Christmas" е рядка песен, написана в колаборация от Роджър и Брайън. Песента прекара шест седмици в класациите на Великобритания през периода Коледа / Нова година 1984/1985. Радва се на втори живот по Коледа 1995, съчетана с хитовия сингъл "A Winter’s Tale" от албума Made In Heaven.

Концепцията за тази нова анимация е директно на Брайън и Роджър

Роджър казва: "По ирония на съдбата, Коледа е толкова стресиращо време за много от нас. Толкова много емоции, радостни спомени от миналите Коледа, като радостни деца и отговорни възрастни / родители. Просто е голямо облекчение, когато най-накрая се случи."

Брайън добавя: „Видеоклипът отива малко по-далеч, като включва фино напомняне, че ние като хора трябва да чувстваме отговорност за благополучието на ВСИЧКИ създания на Земята, не само заради нашата собствена изгода и на нашите потомци, но и със зачитане на правата на самите животни."

Коледните пожелания на Брайън и Роджър можете да видите на:

https://www.instagram.com/brianmayfor...

https://www.instagram.com/rogertaylor...