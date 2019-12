Барабанистите наистина имат различен мозък

Хората, които свирят редовно барабани от години, се различават от останалите хора по структурата и функция на мозъка им. Резултатите от проучване на изследователи от Бохум показват, че те имат по-малко, но по-дебели влакна в главния свързващ тракт между двете половини на мозъка. В допълнение, техните двигателни области на мозъка са организирани по-ефективно. Това е заключението на изследователски екип, ръководен от д-р Лара Шлафке от университетската клиника Бергманшхайл в Бохум и доцент д-р Себастиан Окленбург от изследователския отдел по биопсихология в Рур-Университет Бохум, след проучване с магнитно-резонансна томография (ЯМР). Резултатите са публикувани в списание Brain and Behavior.

"Отдавна се знае, че свиренето на музикален инструмент може да промени мозъка чрез невропластични процеси“, казва Сара Фридрих, която защитава бакалавърска степен по този проект. "Но никой преди не е изследвал специално барабанисти".

Изследователите от Бохум се интересували от тази група, тъй като двигателната им координация далеч надминава тази на нетренираните хора. "Повечето хора могат да изпълняват фини двигателни задачи само с една ръка и имат проблеми със свиренето на различни ритми с двете ръце едновременно", обяснява Лара Шлафке. "Барабанистите могат да правят неща, които са невъзможни за необучените хора".

Мозъкът обработва първо барабаненето

Екипът възнамерявал да добие нова представа за организацията на сложните двигателни процеси в мозъка, като идентифицира промените в мозъка, вследствие това обучение. Изследователите тествали 20 професионални барабанисти, които свирят на инструмента си средно 17 години и в момента практикуват повече от десет часа седмично. Те ги изследвали, използвайки различни техники за ЯМР изображения, които дават представа за структурата и функцията на мозъка. След това те сравнили данните с измервания на 24 несвирещи контролни лица. В първата стъпка двете групи трябвало да свирят на барабани, за да проверят способностите си и след това бяха изследвани в ЯМР скенера.

По-ефективна двигателна обработка

Барабанчиците представиха ясни разлики в предната част на corpus callosum, мозъчна структура, която свързва двете полукълба и чиято предна част отговаря за двигателното планиране. Данните сочат, че барабанистите имат по-малко, но по-дебели влакна в този важен свързващ тракт между мозъчните полукълба. Това позволява на музикантите да обменят информация между полукълбата по-бързо от контролите. Структурата на corpus callosum също предсказва производителността при барабанния тест - колкото по-голяма е дебелината на влакната в corpus callosum, толкова по-добро е изпълнението на барабани.

Нещо повече, мозъкът на барабанистите се оказал по-малко активен в двигателните задачи, отколкото при контролните лица. Това явление се обозначава като рядко семплиране - по-ефективната организация на мозъка в областите води до по-малка активност при професионалистите.

По-възрастните участници поискали ново проучване

"Бихме искали да благодарим на нашите силно мотивирани участници в проучването", казва Лара Шлафке. "Беше много забавно да работя с вас."

Lara Schlaffke, Sarah Friedrich, Martin Tegenthoff, Onur Güntürkün, Erhan Genç, Sebastian Ocklenburg. Boom Chack Boom—A multimethod investigation of motor inhibition in professional drummers. Brain and Behavior, 2019; DOI: 10.1002/brb3.1490