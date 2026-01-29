От х:

Георги Иванов и Никол Филипова са спортисти № 1 на Димитровград за 2025 г.

    На официална церемония тази вече бяха наградени най-добрите състезатели, треньори и отбори на Димитровград. Тържественото събитие бе в спортна зала „Младост“.

    По традиция отличия бяха връчени в пет категории.

    Съвсем очаквано спортист № 1 при мъже и жени стана борецът Георги Иванов. Националът по борба свободен стил имаше успешна година, като най-големият му успех на тепиха бе европейската титла на първенството за мъже до 23 години в Албания. Подгласници на Георги станаха съотборникът му Стилиян Илиев – двукратен републикански шампион и 13-ти в Европа и състезателката на СК по скокове на батут и акробатика „Младост“ Диана Сарафова, която през 2025 г. спечели пълен комплект медали от държавни първенства. 

    При юношите и девойките на първо място бе класирана Никол Филипова. 2025 година бе много успешна за състезателката на клуб „Младост“, която стана двукратна световна вицешампионка в скоковете на батут на първенството в Испания, както и републиканска шампионка. На второ място имаше двама състезателя. Това бяха Теодор Тончев от клуба по корабомоделизъм и Моника Караколева от клуб „Младост“. На трета позиция също имаше двама класирани. Това бяха  Сияна Рискова от клуб по джудо „Димитровград“ и Ивайло Стоименов от СК „Комбат спорт Димитровград“. В рази възраст класацията бе до десето място. 

     На първа позиция при треньорите отново бяха класирани двама специалисти. Отличия поличиха треньорът по борба Салим Салим и Димитър Димов – наставник на клуба по скокове на батут и акробатика. Техен подгласник бе треньорът на клуба по карате Иван Нондов. 

    При отборите за първо място бе се класираха състезателките на клуба по текбол в Димитровград Дивна Стоева и Ангелина Атанасова, които през миналата година станаха европейски шампионки за девойки. 
    след тях се наредиха клубът по корабомоделен спорт и Баскетболен клуб „Димитровград 2020“.

    Със специалния приз за дългогодишен принос в областта на сорта бе отличен Димо Динев, който като учител по физическо възпитание и спорт в Меричлери постига много успехи с учениците си на национални състезания. 

    Източник: Haskovo.NET

