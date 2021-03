Една афера, която промени Великобритания завинаги. „Процесът срещу Кристин Кийлър“ дебютира по Epic Drama

Бурно коментираният нов сериал по Epic Drama „Процесът срещу Кристин Кийлър“ надниква зад заглавията на таблоидите, за да разкаже човешката история отвъд политическата и секс интрига в един от най-емблематичните скандали от модерната история на Великобритания - поредицата събития от 1960-те, станала известна като „Аферата „Профумо“.

Сценарист е носителката на BAFTA Аманда Коу (Apple Tree Yard, Room At The Top, Life In Squares), а режисьор Андреа Харкин (Come Home, Clique). Премиерата е в сряда, 14 април, от 22:00 часа – ексклузивно по Epic Drama в Централна и източна Европа.

Минипоредицата в шест части е с впечатляващ актьорски състав, който включва: Софи Куксън (Kingsman, The Secret Service, The Huntsman: Winter’s War) в главната роля като Кристин Кийлър, Джеймс Нортън (McMafia, War and Peace, Happy Valley) в ролята на Стивън Уорд, както и Eли Бамбър (The Serpent, Les Miserables, The Nutcracker) като Манди Райс-Дейвис. Бен Майлс (The Crown, V for Vendetta) е дискредитираният министър Джон Профумо, а Емилия Фокс (Silent Witness, Dorian Gray) е в ролята на съпругата му – Валери Профумо.

През 1962 г. Студената война набира нова сила с Кубинската криза, а британското правителство е оплетено в шпионски и секс скандали. Тъкмо когато премиерът Харолд Макмилън се бори да възстанови реда, започват да избуяват слухове, че през 1961 г. Министърът на войната в кабинета му Джон Профумо и руски шпионин са имали една и съща любовница. Уронване на престижа, каквото страната не би могла да понесе.

За младия модел Кристин Кийлър аферата с Джон Профумо вече е минало, а той, с подкрепата на съпругата си, бившата актриса Валери Хобсън, е вероятен кандидат за министър-председателския пост.

Тъкмо тогава, обаче, скандалният любовен триъгълник между Кристин и двама мъже от Западните Индии стига до разправа с престрелка, което внезапно хвърля Кристин в светлината на прожекторите. Улавяйки шанса да продаде историята си и да спечели пари в една доминирана от мъжете Великобритания от 1960-те, Кристин разказва за аферата с Профумо и руснака. Доказателството е тайно любовно писмо от Профумо.

Това отприщва поредица от събития, които стигат до опит да се потулят нещата и последващ скандал от национален мащаб, а човекът, който запознава Кристин с Джон Профумо, довереникът й, Стивън Уорд, се превръща в изкупителна жертва.

Развиващ се в епоха на промени в класовата, половата и расовата политика и в разгара на Студената война, сериалът ни отвежда зад вестникарските заглавия и разказва историята на скандала чрез живота и съдбите на ключовите герои.

„Процесът срещу Кристин Кийлър“ дебютира на 14 април и ще се излъчва всяка сряда от 22:00 часа по Epic Drama.