С 30 награди Еми, HBO е най-награждаваната компания в тазгодишната церемония Emmy Awards

Сериалът Пазителите води всички победители с 11 статуетки

Вчера, 20 септември в Лос Анджелис, Калифорния HBO взе 30 награди Еми на 72-рата годишна церемония Emmy Awards. HBO получи най-много статуетки за оригинални продукции, от всички телевизионни мрежа или платформи за стрийминг, които бяха номинирани тази година.

Пълен списък на заглавията на HBO с наградиЕми за тази година:

11 победи за Пазителите (WATCHMEN), включително Най-добър мини сериал, Най-добра женска роля в минисериал или филм(Реджина Кинг), Най-добра поддържаща мъжка роля в минисериал или филм (Яхия Абдул-Матин II), награда за сценарий за лимитиран сериал или филм, както и тейническите награди за най-добър звук, кастинг, картина, фентъзи/Sci-Fi костюми, кинематография и миксиране на звук за лимитиран сериал или филм.

7 победи за Наследници (SUCCESSION), включително Най-добър драматичен сериал, Най-добра мъжка роля в драматичен сериал (Джереми Стронг), Най-добра гостуваща актриса в драматичен сериал (Чери Джоунс), Най-добър сценарий за драматичен сериал (Джеси Армстронг), Най-добър режисьор за драматична поредица (Андрей Парех), както и наградите за кастинг и картина за драматичен сериал.

4 победи за Вечерното шоу на Джон Оливър (LAST WEEK TONIGHT WITH JOHN OLIVER), включително Най-добро забавно-коментарно предаване, Най-добър сценарий за забавно-коментарно предаване и награди за картина и техническо изпълнение.

3 победи за Еуфория (EUPHORIA), включително Най-добра женска роля в драматичен сериал (Зендая), Най-добра оригинална музика и текстове и изключителен съвременен грим (без полване на простетични отливки).

1 победа за Дотолкова съм сигурен (I KNOW THIS MUCH IS TRUE) за Най-добра мъжка роля в лимитиран сериал или филм (Марк Ръфало).

1 победа за Лошо образование (BAD EDUCATION) с Хю Джакман за Най-добър телевизионен филм.

1 победа за Несигурни (INSECURE) за Най-добър монтаж за комедиен сериал.

1 победа за Театърът „Ди Аполо“ (THE APOLLO) за Най-добър документален филм.

1 победа за Ние сме мечтата: Децата на МЛК фестивала в Оукланд (WE ARE THE DREAM: THE KIDS OF THE OAKLAND MLK ORATORICAL FEST) за най-добра детска програма. (* споделена с Джим Хенсън за Тъмният кристал: Age Of Resistance)