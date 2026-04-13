Военни колони към полигоните „Корен“ и „Ново село“ на 14 и 15 април

Военнослужещи и военна техника от военните формирования на Сухопътните войски ще преминат на 14 и 15 април 2026 г. по републиканската пътна и железопътна инфраструктура за участие в планирани учения, съобщават от министерството на отбраната.

Утре от Сливен до учебен полигон „Корен“ по републиканската пътна и железопътна инфраструктура ще се придвижат личен състав и военна техника. Те ще участват в предстоящите тактически учения с бойни стрелби на военни формирования от 13-то бригадно командване, съобщават от МО.