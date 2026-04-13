41-годишен пациент от Хасковско с упешна бъбречна трансплантация

41-годишен мъж от Свиленград е единият от двамата пациенти с успешни бъбречни трансплантации, извършени в УМБАЛ „Александровска“ в София, съобщават от лечебното заведение.

Донорът е 68-годишна жена. Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, който провежда хемодиализно лечение от три години. Другият рецепиент е мъж на 41 години от Свиленград, който е на хемодиалезно лечение от две години. Избраните са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи, посочиха от болницата.

След оперативната интервенция трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, допълват от УМБАЛ „Александровска".