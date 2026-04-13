От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

41-годишен пациент от Хасковско с упешна бъбречна трансплантация

41-годишен мъж от Свиленград е единият от двамата пациенти с успешни бъбречни трансплантации, извършени в УМБАЛ „Александровска“ в София, съобщават от лечебното заведение.

Донорът е 68-годишна жена. Единият бъбрек е трансплантиран на 49-годишен мъж от София, който провежда хемодиализно лечение от три години. Другият рецепиент е мъж на 41 години от Свиленград, който е на хемодиалезно лечение от две години. Избраните са с най-голям процент органна съвместимост с донора от общо шест поканени за оценка от листата на чакащи, посочиха от болницата.

След оперативната интервенция трансплантираните се възстановяват в Клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болницата. Състоянието им е стабилно, с много добри жизнени показатели и диуреза, допълват от УМБАЛ „Александровска“.  Подробности ТУК .

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Препоръчано видео

img
Музика – Pentatonix - Christmas in the City

Случаен виц

Понякога седя и си мисля... а понякога просто си седя. - Мечо Пух

Последни обяви

Случайна рецепта

Китайски пържен хляб
За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.