Иззеха над 600 кг храни без документи от лек автомобил

Над 600 кг храни без документи, транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните, са иззети от лек автомобил с българска регистрация в Свиленград. Сигналът е подаден от РУ на МВР, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В хода на проверката инспектори от Областна дирекция по безопасност на храните – Хасково, са намерили около 550 кг замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а храната е насочена за унищожаване.

Източник: Haskovo.NET

Още новини от Хасково

Четири населени места в региона са с нарушено водоподаване
преди 52 минути
Ученик от ПГДС – Хасково със златен медал за „Колаж“ от международен конкурс
преди 58 минути
Жълт код за силен вятър на Велика сряда
преди 2 часа
ТЕЦ „Марица-3“ в Димитровград е проверен 6 пъти през март от РИОСВ
преди 15 часа
Д-р Веселина Узунова написа първата история на медицината в Хасково
преди 16 часа
Божидар Саръбоюков се готви в Испания и Турция за участие в Китай
преди 18 часа

