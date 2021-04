10 неща, които трябва да знаете за г-ца Марпъл - сезон 2 по EPIC DRAMA от 1 май

Адаптацията на „Криминалните случаи на г-ца Мапъл“ се завръща по Epic Drama в събота, 1 май, в 22:00 часа. Гениалната дама - частен детектив е олицетворена от легендарната актриса Джералдин МакЮън (RIP).

Втори сезон се състои от четири епизода, които се впускат в криминални случаи в малки провинциални градчета, които се оказват съвсем не така идилични, както изглеждат на пръв поглед. Самоубийство, причинено от злостно писмо? Красиво имение всява ужас у собственика си? Сиропиталище, в което една жена умира, а друга изчезва? Сеанс с духове, който разкрива убийство?

Г-ца Мапъл се оказва навсякъде, където е нужно да се потърси истината, а този път й помагат (или пречат) – актьори като Тимъти Далтън (Licence to Kill), Кери Мълиган (С номинация за Оскар 2021 за Promising Young Woman) и Чарлс Данс (Game of Thrones, както и в „Сингапурска хватка“ по Epic Drama и – с гласа си – във „Възходът на империите: Османската империя“ по Viasat History).

Марпъл е всеизвестна! Знаехте ли, обаче, ето тези неща за нея:

1. Персонажът на г-ца Марпъл е бегло базиран на бабата на Агата Кристи и нейни приятелки, които явно никак не са стояли мирни.

2. Г-ца Марпъл се появява за пръв път в шест кратки истории между 1927-28 г.; първата публикувана книга - The Murder at the Vicarage – е издадена през 1930 г. Следват общо 11 новели, като последната от тях - Sleeping Murder, на която е базиран първи епизод във втори сезон, е публикувана 1975 г., след смъртта на авторката. Противно на популярното схващанe, г-ца Марпъл не умира в тази книга.

3. В книгите и филмите е показано, че г-ца Мапръл живее сама, но тя самата споменава, че е имала любим в миналото.

4. Агата Кристи описва героинята си като „слаба, привлекателна възрастна дама, с лукав пламък в очите.“ Любимите й хобита са градинарство, плетене, и разбира се – клюкарстване.

5. Последното особено й помага да разбира по-добре човешката природа и зловредност, тъй като помежду одумването и бъркането в чуждите работи, тя успява да наблюдава поведението на хората наоколо и начина, по който се справят с проблемите.

6. Марпъл живее в измисленото градче в южна Англия – Сейнт Мери Мийд. С няколко малки изключения, всички истории с нея се развиват в подобни малки градчета, тъй като тя обича да пътува, да посещава прители и познати – и някак случайно винаги се натъква на престъпление.

7. Тя става частен детектив, въпреки че няма нищо общо със силите на реда и криминалистиката.

8. Племеникът й, Реймънд Уест, който се занимава с писане, се появява в няколко от историите, и въпреки, че обожава леля си, смята че тя живее в собствен свят, което го кара често да я подценява.

9. Друг често появяващ се персонаж е Сър Хенри Клидъринг, пенсиониран детектив от Скотланд Ярд, който много уважава работата на Марпъл и винаги насърчава разследващите да се вслушват в мнението й, макар повечето от тях да я смятат за възрастна женица, която просто се бърка, където не й е работата.

10. Агата Кристи никога не е възнамерявала да противопостява г-ца Марпъл на друг свой много известен детектив, Еркюл Поаро, и със сигурност никога не е планирала да го замени с нея. В биографията си тя пише: „Със сигурност нямах намерение да я задържа до края на живота си.“

Впрочем по-рано този месец ВВС съобщи, че Winterbrook House, в която Агата Кристи живее до края на живота си, в момента се продава с начална цена 2.75 млн паунда.

Едно е сигурно. Г-ца Марпъл и заплетените й случаи остават завинаги с нас. До голяма степен и благодарение на екранизацията с брилянтната Джералдин МакЮън в главната роля, която можете да гледате по Epic Drama от 1 май – всяка събота в 22:00 часа.