"Борат 2" получи три номинации за филмовите и телевизионни награди на MTV, Мария Бакалова - в две от тях

Комедията "Борат 2" получи три номинации за филмовите и телевизионните награди на MTV - за най-добър филм, пробив на Мария Бакалова и най-добро екранно дуо за Бакалова и Саша Барън Коен, съобщи Контактмюзик.

С две номинации за отличията във филмовите категории е "Юда и черният месия".

Освен "Борат 2" и "Юда и черният месия" наградата за най-добър филм ще си оспорват "Момиче с потенциал", "За душата" и "To All the Boys: Always and Forever".

Актьорът Чадуик Боузман, който почина през август миналата година на 43-годишна възраст от рак, е номиниран посмъртно за ролята си в "Ма Рейни: Майката на блуса". Конкуренти на Боузман за приза за най-добро изпълнение във филм ще бъдат Кери Мълиган за "Момиче с потенциал", Даниел Калуя за "Юда и черният месия", Саша Барън Коен за "Процесът срещу Чикаго 7" и Зендая за "Малкълм и Мари".

Мария Бакалова е номинирана в категорията за пробив заедно с Антония Джентри за "Джини и Джорджия", Ашли Парк за "Емили в Париж", Пол Мескал за "Нормални хора" и Реге-Жан Пейдж за "Бриджъртън".

Сред конкурентите на Мария Бакалова и Саша Барън Коен в категорията за най-добро екранно дуо са Педро Паскал и Грогу (Бебето Йода) за "Мандалорианецът".

С най-много номинации за филмовите и телевизионните награди на MTV - пет на брой, е телевизионната поредица "Уандавижън" от вселената на "Марвел".

Сериалът с Елизабет Олсън и Пол Бетани ще се съревновава за отличията за най-добро шоу, най-добър герой, най-добро изпълнение в шоу, най-добър злодей и най-добър екранен бой.

Поредиците "Емили в Париж", "RuPaul's Drag Race" и "Момчетата" са с по три номинации в телевизионните категории.

Филмовите и телевизионните награди ще бъдат раздадени в Лос Анджелис през май. Шоуто е разделено на две вечери, като първата на 16 май ще бъде посветена на основните отличия, а втората на 17 май ще бъде ориентирана главно към риалити форматите. Феновете могат да гласуват за своите фаворити до 30 април.