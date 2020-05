Хасковската противопожарна служба с нова алпийска техника

Вилхем Тел, Робин Худ и Бай Ганю решили да видят кой е най-добър в стрелбата с лък. Застанал един човек с ябълка на главата и пръв по него стрелял Робин Худ. Стрелата се забила право в ябълката.

- I am Robin Hood! - казал той.

Втори стрелял Вилхем Тел. И той улучил ябълката и казал:

- I am Wilhelm Tel.

Бай Ганю се прицелил, стрелял, и:

- I am sorry...