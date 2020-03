Бъдещи медицински сестри и акушерки, и преподавателите им подкрепиха хората с редки заболявания

Над 150 студенти и преподаватели от Хасковския филиал на Тракийския университет се включиха в музикален флашмоб и пуснаха десетки балони на надеждата в небето в знак на съпричастност, разбиране и толерантност към хората с редки болести.

Те обагриха и ръцете си и направиха разноцветни сърца с пръсти, отново в подкрепа хората, които страдат от редки заболявания.

За рядко заболяване се приема това, което засяга 1 на 2000 души.

Голяма част от редките болести са генетични, но не е задължително симптомите да се проявяват непосредствено след раждането.

Мото на кампанията за 2020г. е "We are the 300 million"- „Ние сме 300-милиона", защото по света има над 300 милиона души, които живеят с едно или повече от над 6000 редки заболявания. Денят се отбелязва на 29 февруари.

В Европа диагностицирани са 30 милиона, а в България близо 400 000 души.



