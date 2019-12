Много големият телескоп разкри над сто хиляди експлозии на свръхнови в центъра на Млечния път (видео)

Много големият телескоп (VLT) на ESO наблюдава централната част на Млечния път с изключително висока разделителна способност и разкрира нови подробности за историята на раждането на звездите в нашата галактика. Благодарение на новите наблюдения, астрономите са намерили доказателства за драматично събитие в живота на Млечния път - изблик на звездно образуване, толкова интензивен, че е довел до над сто хиляди експлозии на свръхнови.

"Нашето безпрецедентно проучване на голяма част от Галактическия център ни даде подробна представа за процеса на формиране на звезди в този регион на Млечния път“, казва Райнер Шьодел от Института по астрофизика на Андалусия в Гранада, Испания, който ръководи наблюденията.

"Противно на това, което беше прието досега, установихме, че образуването на звезди не е непрекъснато", добавя Франсиско Ногерас-Лара, който ръководи две нови изследвания на централния регион на Млечния път.

В проучването, публикувано днес в Nature Astronomy, екипът открива, че около 80% от звездите в централния район на Млечния път са се образували в най-ранните години на нашата галактика, преди осем и 13,5 милиарда години. Този първоначален период на формиране на звезди е последван от около шест милиарда години, през които се раждат много малко звезди. Това приключва с интензивен изблик на образуване на звезди преди около един милиард години, когато за период, по-малък от 100 милиона години в този централен регион се образуват звезди с комбинирана маса вероятно колкото няколко десетки милиона слънца, .

„Условията в изследвания регион по време на този взрив на активност трябва да приличат на тези в галактики в "звезден изблик", които образуват звезди със скорост над 100 слънчеви маси годишно“, казва Ногерас-Лара, който сега е базиран на Max Planck Институт по астрономия в Хайделберг, Германия. Понастоящем целият Млечен път образува звезди със скорост около една или две слънчеви маси годишно.

"Този изблик на активност, който трябва да е довел до експлозията на повече от сто хиляди свръхнови, вероятно беше едно от най-енергийните събития в цялата история на Млечния път", добавя той. По време на звезден взрив се създават много масивни звезди. Тъй като имат по-кратък живот от звездите с по-малка маса, те достигат края на живота си много по-бързо и умират в мощни експлозии на свръхнови.

Това изследване става възможно благодарение на наблюденията на централния регион на Галактика, направени с инструмента HASO-I на ESO върху VLT в чилийската пустиня Атакама. Тази чувствителна инфрачервена камера наднича през праха, за да ни даде забележително подробно изображение на централния регион на Млечния път, публикувано през октомври в Astronomy & Astrophysics от Nogueras-Lara и екип от астрономи от Испания, САЩ, Япония и Германия. Зашеметяващото изображение показва най-плътния район на звезди, газ и прах на галактиката, в който също се намира свръхмасивна черна дупка, с ъглова разделителна способност 0,2 арсекунди. Това означава, че нивото на детайлите, събрани от HAWK-I, е приблизително равностойно на виждането на футболна топка в Цюрих от Мюнхен, където се намира централата на ESO.



Това изображение е първото издание на проучването GALACTICNUCLEUS. Тази програма разчита на голямото зрително поле и високата ъглова разделителна способност на HAWK-I на VSO от ESO, за да създаде красив остър образ на централния регион на нашата галактика. Проучването обхваща над три милиона звезди на площ, съответстваща на повече от 60 000 квадратни светлинни години, в центъра на Галактиката (една светлинна година е около 9,5 трилиона километра).

