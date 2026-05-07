Хасковско със силно присъствие в новата власт: Румен Радев е премиер, Димитър Стоянов поема отбраната

Хасковска област излъчи ключови представители в управлението на страната след вота за 52-рото Народно събрание.

Новият министър-председател Румен Радев, който е основател на политическата сила „Прогресивна България“, е родом от хасковското село Славяново. Регионът има и силно представителство в сектора на сигурността чрез свиленградчанина Димитър Стоянов, който застава начело на Министерството на отбраната, след като бе водач на листата на коалицията в Хасково на изборите от 19 април. На негово място като народен представител трябва да влезе следващият в списъка – Тефик Парафитов.

В състава на новото правителство влизат още Гълъб Донев като вицепремиер и министър на финансите, Александър Пулев като вицепремиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията, както и вицепремиерите Иво Петров и Атанас Пеканов.

Вътрешното министерство се поема от Иван Демерджиев, а дипломацията е поверена на Велислава Петрова-Чамова. Правосъдното министерство ще се ръководи от Николай Найденов, социалната политика от Наталия Ефремова, а образованието и науката от проф. Георги Вълчев. Пламен Абровски става министър на земеделието, докато Росица Карамфилова-Благова поема екологията. Културата е поверена на Евтим Милошев, туризмът на Илин Димитров, а спортното министерство на Енчо Керязов. Здравеопазването ще се управлява от Катя Ивкова, иновациите от Иван Василев, а регионалното развитие от Иван Шишков. Ива Петрова поема енергетиката, а Георги Пеев е новият министър на транспорта и съобщенията.

Асен Василев: Има добра перспектива за съставяне на правителство с втория мандат
Глоба за окастрено вековно дърво в Книжовник и предписание за почистване на сметище в Хасково
