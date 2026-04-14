Над 370 тона храни са спрени за месец на границата, най-много са доматите

Над 370 тона храни не са допуснати в нашата страна през външните граници на Европейския съюз от началото на март до 5 април т.г. Общо 51 пратки са спрени след официален ветеринарен и фитосанитарен контрол от инспекторите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Повечето от тях са на ГКПП „Капитан Андреево“, съобщиха от БАБХ.

Най-много сред отхвърлените стоки са доматите – над 110 тона. Не са влезли в България също над 58 тона мандарини, над 52 тона сладък пипер. При тях, както и при доставки от нар, ориз и лозови листа е установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Сушени смокини и лешници са спрени заради наличие на различни видове токсини.

Поради непълна документация или недостатъчни данни за идентификация не са допуснати пратки със слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци и цитруси, фиданки, дървен опаковъчен материал. Поради същите причини са спрени продукти от животински произход, част от които пратки с колаген, яйца, екстракт от говежди кости и др.

За отхвърлените пратки са създадени 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове за храни и фуражи RASFF. 

Контролът на БАБХ на осемте одобрени гранични контролни пунктове е постоянен и защитава потребителите, като не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Източник: Haskovo.NET

Над 30 свободни работни места в Димитровград обяви Бюрото по труда
Над 30 свободни работни места в Димитровград обяви Бюрото по труда
Ден на отворените врати в Районен съд – Димитровград по повод Деня на Конституцията
Ден на отворените врати в Районен съд – Димитровград по повод Деня на Конституцията
Забраняват риболова в хасковска област до края на месец май
Забраняват риболова в хасковска област до края на месец май
Великденският понеделник с вредно замърсяване на въздуха в Димитровград
Великденският понеделник с вредно замърсяване на въздуха в Димитровград
Продължава раздаването на хартиени бюлетини и изборни документи за 9 общини
Продължава раздаването на хартиени бюлетини и изборни документи за 9 общини
Военни колони към полигоните „Корен“ и „Ново село“ на 14 и 15 април
Военни колони към полигоните „Корен" и „Ново село" на 14 и 15 април
преди 1 ден

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – 16 Year Old Emma Kok sings Dancing On The Stars – André Rieu, Maastricht 2024

Случаен виц

Продължава раздаването на хартиени бюлетини и изборни документи за 9 общини
Забраняват риболова в хасковска област до края на месец май

Съвпадението разкрива скритата връзка между два привидно откъслечни елемента от по голяма мозайка. Стивън Кинг

Последни обяви

Случайна рецепта

Свинско в соев сос
Свинско в соев сос

