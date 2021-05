Богинята на поп музиката Шер на 75

Шерилин Саркисян е родена в Калифорния през 1946 година. Баща й, родом от Армения, работи като шофьор на камион и напуска семейството, преди да се роди дъщеря му, а майка й Джорджия Холт е актриса. Вдъхновена от нейния пример, Шерилин от малка мечтае да стане актриса. Според легендата Саркисян започнала да усъвършенства автографа си като дете ... и времето показва, че е била права.

На 16-годишна възраст Шерилин се премества в Лос Анжелис. Там тя се запознава със Сони Боно, който работи за влиятелния поп продуцент Фил Спектър, и скоро се омъжва за него. През 1964 г. Саркисян започва соловата си кариера - първият запис на младата изпълнителка е песента "Ringo, I Love You". Композицията, между другото, не е издадена под истинското ѝ име и дори не под артистичното ѝ име Шер - по нареждане на Спектър тогава тя се нарича Бони Джо Мейсън

Първият истински успех на Шер идва през следващата година, когато тя започва да пее в дует със съпруга си. Сингълът „I Got You Babe“, който оглавява класациите на САЩ и Великобритания, и едноименната заглавна песен от албума „All I Really Want to Do“, постигнаха огромна популярност. Няколко години по-късно Сони и Шер преминават към телевизията през 1970 г., където стават водещи на хитовата комедийна и музикална програма "Шоуто на Сони и Шер".

Още преди раждането на комедийното шоу, Шер се пробва като актриса - в края на 60-те тя участва в няколко телевизионни сериала, както и във филма "Целомъдрие". През 1980-те тя започва да обръща по-голямо внимание на актьорската си кариера. След като се утвърждава на Бродуей, Шер получава голяма роля в Silkwood, в който звездате е Мерил Стрийп (1983).

Други популярни филми с Шер са "Маската", "Лунатици", "Заподозреният", "Вещиците от Истуик", "Русалките", "Чай с Мусолини" и "Бурлеска". Звездата постига успех и като режисьор - нейната екшън драма "Ако стените можеха да говорят" с Деми Мур беше високо оценена от критиците и номинирана за престижни филмови награди.

Въпреки всички успехи в киното, Шер е известна предимно като певица. Още през 60-те години тя амбициозно се утвърждава като страхотен солов изпълнител с песента "Bang Bang", издадена през 1966 година. Албумите Cher, Heart of Stone, Love Hurts и Believe донасят световна слава на певицата. Между другото, светът дължи на Шер популяризирането на аутотюна, без който е невъзможно да си представим сегашната музикална индустрия.

Шер има немислимо дълга редица престижни награди и рекорди. Награждаван със Златен глобус три пъти, носител е на награди Грами, Оскар, Еми, на филмовия фестивал в Кан и MTV Video Music Awards. Общо тя е продала над 100 милиона копия на своите записи.

Активността на Шер не се ограничава само с музиката и киното. Тя също така участва активно в благотворителна дейност, в борбата с ХИВ и за правата на ЛГБТ, и е политически активист. По време на президентството на Доналд Тръмп тя беше един от основните му критици сред звездите. След поражението на Тръмп на изборите Шер заяви, че "САЩ отново станаха част от света".

Шер е била омъжена два пъти. След развода с Боно, от когото тя има дъщеря Частити (която по-късно стана транссексуален мъж), Шер среща втория си и до момента последен съпруг, музикантът от блус групата The Allman Brothers Грег Олман. От брака им, продължил само четири години, се ражда синът им Илайджа.

На Шер принадлежи уникално постижение - тя е единственият изпълнител в историята, чиито песни заемат първите позиции в американските класации в продължение на шест десетилетия.