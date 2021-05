Връчиха наградите Brit пред 4-хилядна публика без маски и без спазване на дистанция

Дуа Липа спечели за втори път наградата BRIT за най-добра британска соло изпълнителка. Церемонията бе във вторник вечерта на сцената на лондонската O2 Arena.

Нейни конкуренти бяха Arlo Parks, която спечели наградата за пробив на годината, Celeste, Джеси Уер и Leanne La Havas. 25-годишната косовска певица вече има три награди BRIT, включително една за британска изпълнителка на 2017 година.

Освен това албумът й Future Nostalgia беше избран за най-добър британски албум. Тази година четири албума на изпълнителки се бореха за наградата в тази категория - албумът Collapsed in Sunbeams на Арло Паркс, What's Your Pleasure? на Джеси Уер и Not Your Muse на Celeste, както и Big Conspiracy на рапъра J Hus.

J Hus спечели наградите BRIT за най-добър британски соло изпълнител. Музикантът от Лондон победи DJ Joel Corrie, както и рапърите AJ Tracey, Headie One и Yungblud .

Поп триото Little Mix спечели номинацията за най-добра британска група. Техни конкуренти бяха рок групите The 1975 и Biffy Clyro, електронното дуо Bicep и хип-хоп изпълнителите Young T & Bugsey.

За най-добра британска песен бе обявена Watermelon Sugar на Хари Стайлс.

41-те награди BRIT бяха едно от първите публични събития във Великобритания от началото на годината. В O2 Arena в югоизточен Лондон, която може да побере 20 хиляди зрители, бяха допуснати 4 хиляди души, чиито тестове за коронавирус бяха отрицателни.

Повече от половината от билетите бяха изтеглени чрез жребий сред онези, които бяха в челните редици на борбата срещу пандемията на коронавируса, отбелязаха организаторите.

В същото време, като част от експеримент, проведен от учени, зрителите в залата не са били длъжни да поддържат социална дистанция и да носят медицински маски, но трябва да преминат поредния тест за коронавирус след церемонията.

По този начин властите искат да проверят дали премахването на изискването за социално дистанциране ще доведе до масови случаи на инфекция, въпреки отрицателните тестове, получени от публиката преди събитието. Лекарите възнамеряват да използват събраната информация в очакване на решения за отваряне на нощни клубове и големи закрити събития в страната от края на юни.