Фотографи в предизвикателство показват как се прави

Едва ли някой би предположил как всъщност са направени великолепните кадри, когато ги види в интернет или в медиите. Тези дни фотографи си споделят в социалната мрежа сетовете и крайния резултат в предизвикателството The Setup vs. The shot.

The Setup vs. The shot (a thread) 👀 pic.twitter.com/x860d69DN9

Maybe if I keep posting these I’ll get inspo to take more photos soon 👀 pic.twitter.com/omZqK551pn