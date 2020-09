Тейлър Суифт запази челната си позиция в класацията на "Билборд" за албуми

Тейлър Суифт за пета поредна седмица е начело в класацията на "Билборд" за албуми, съобщава сайтът на изданието.

По данни на Нилсен Мюзик за периода на отчитане от албума "Folklore" на Суифт са продадени 98 000 еквивалентни единици, които отново й отреждат първенството.

Оглавявайки чарта за пета седмица, Тейлър Суифт изравни постижението на Лил Бейби с албума "My Turn". Разликата е, че Суифт се задържа на върха в пет последователни седмици, докато рапърът дебютира на първо място през март, след което се завърна начело за четири последователни седмици в периода между 20 юни и 11 юли.

Втората и третата позиция в класацията Билборд 200 остават непроменени спрямо предходната седмица и се заемат съответно от посмъртно издадените албуми "Shoot for the Stars Aim for the Moon" на рапъра Поп Смоук (83 000 продадени еквивалентни единици) и "Legends Never Die" на рапъра Джус Уърлд (70 000 продадени еквивалентни единици).

Челната петица в чарта Билборд 200 се допълва от албума с изпълнения на оригиналния бродуейски състав на мюзикъла "Хамилтън" (51 000 продадени еквивалентни единици) и рапъра Нас с тавата "King's Desease" (47 000 продадени еквивалентни единици).