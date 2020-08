Усмивката ви прави света по-хубав, научно

От Синатра до Кати Пери, знаменитостите отдавна пеят за силата на усмивката - как тя ви повдига, променя вида ви и като цяло ви кара да се чувствате по-добре. Но дали всичко това е хиперболизация на радостната емоция или има научна основа?

Новаторски изследвания на Университета в Южна Австралия потвърждават, че актът на усмихване може да накара ума ви да бъде по-позитивен, просто като движите лицевите си мускули.

Изследването, публикувано в "Експериментална психология", оценя влиянието на предизвикана не от емоция усмивка върху възприеманото изражение на лицето и тялото. В два сценария усмивката на участниците е била предизвикана от държана между зъбите химикалка, която кара лицевите им мускули да повторят движението при истинска усмивка.

Изследването установява, че мускулната активност на лицето не само променя разпознаването на изражението на лицето, но и изражението на тялото, като и двете генерират повече положителни емоции.

Водещият изследовател и експерт по човешко и изкуствено познание д-р Фернандо Мармолехо-Рамос от UniSA казва, че откритието има важно значение за психичното здраве.

"Когато мускулите ви кажат, че сте щастливи, е по-вероятно да погледнете на света около себе си позитивно", казва д-р Мармолехо-Рамос.

"В нашето изследване установихме, че когато се практикува принудително усмихване, то стимулира амигдалата - емоционалният център на мозъка, който освобождава невротрансмитерите, за да насърчи емоционално положително състояние."

"За психичното здраве това има интересни последици. Ако можем да подмамим мозъка да възприема стимулите като "щастливи", тогава можем потенциално да използваме този механизъм, за да помогнем за подкрепа на психичното здраве."

Д-р Мармолехо-Рамос казва, че има силна връзка между действие и възприятие.

"С две думи, възприятията и двигателните системи се преплитат, когато емоционално обработваме стимули", казва ученият.

