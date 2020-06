Нови персонажи влизат в "Ну, погоди" 2020

View this post on Instagram

Знакомьтесь, новые герои «Ну, погоди!» — сильный и добрый Барсук Тим, очень умный Ёжик Шу и весёлая любительница активных развлечений Косуля Уля! ⠀ «Создавая образы новых постоянных персонажей для перезапуска “Ну, погоди!” в формате 3D, мы старались найти такие типажи, которые будут близки современным детям и вызовут доверие у их родителей. Новый сериал рассчитан на детей 6-8 лет. В этом возрасте ребенок активно растет, и ему важно видеть перед собой положительный пример. Тим, Шу и Уля выглядят актуально, они уверены в себе, дружелюбны и всегда готовы помочь, – рассказала генеральный продюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. – Уверена, зрители полюбят новых персонажей. Нам они очень нравятся». ⠀ Надеемся, что вы тоже их полюбите! А ещё все три персонажа станут талисманами горного курорта «Роза Хутор», который выступил партнёром перезапуска сериала. Это значит, что их можно будет встретить на территории курорта, на информационной и сувенирной продукции. #союзмультфильм #дети #мультфильмыдлядетей #нупогоди #мультфильмы