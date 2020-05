HBO GO и новите филми и сериали, които да гледаме през юни

Ленти по действителни събития, екшъни и сериали гледаме през юни по HBO.

Документалистиката през юни е много силна с три оригинални заглавия – дългоочакваният филм на Александър Нанау за журналистическото разследване след пожара в букурещкия клуб „Колектив", антологията на HBO Европа „Вкъщи", която стартира с испанския проект на затворени по време на изолацията режисьори (очакваме полския проект в следващите седмици), както и документалната поредица по романа на Мишел Макнамара за „Убиеца от Златния щат" – „Ще изчезна в мрака".

Оригиналният сериал на HBO, адаптация по известните романи за адвоката Пери Мейсън е с премиера в края на месеца, а в ролите ще видим Матю Рийс, Татяна Маслани и Джон Литгоу. Сред филмовите заглавия за месеца са забавният и причудлив, също като едноименния роман, „Къде си, Бернадет?", където Кейт Бланшет блести дори зад черните очила на героинята си; „Господарка на злото" 2 с Анджелина Джоли и Ел Фанинг; „Близнакът" с Уил Смит и „Зомбиленд: Втори удар" с Уди Харелсън и Ема Стоун.

ПОЖАРЪТ В "КОЛЕКТИВ" (COLLECTIVE)

През 2015 г пожарът в дискотека Colectiv Club в Букурещ оставя 27 загинали и 180 ранени. Скоро след това много от жертвите, настанени в болница, умират от раните си, които не са били класифицирани като животозастрашаващи. Един доктор решава да съдейства на разследващите журналисти, за да бъде разкрита мащабна измама в здравеопазването на страната. Когато е избран нов министър на здравеопазването, той предлага безпрецедентен достъп до всяко свое действие за реформа на системата, но и до всички пречки, с които се сблъсква. Като проследява журналисти, анонимни информатори, жертви на пожара и правителствени служители, филмът дава безкомпромисен поглед към важността на разследващата журналистика.

ВКЪЩИ (EN CASA)

Експерименталната антология ВКЪЩИ е антологичен специален проект на HBO Европа с пилотно издание в Испания. Пет испански режисьора получават задание от HBO да заснемат кратки филми в условия на пандемията през последните два месеца и половина. По време на реализирането на проекта режисьорите са в домовете си и всеки от тях представя личното си творческо виждане и екзистенциални въпроси за живота в изолация.

ЩЕ ИЗЧЕЗНА В МРАКА І (I'LL BE GONE IN THE DARK І)

Нова документална поредица на НВО по едноименния бестселър на журналистката Мишел Макнамара, решена да открие психопата, тероризирал Калифорния в края на 70-те и началото на 80-те. Престъпника, когото тя нарича „Убиеца от Златния щат", е извършил 50 влизания с взлом и изнасилвания и десет убийства. Следите му се губят в продължение на повече от три десетилетия и остава неуловим за няколко екипа и най-добрите детективи в района Във вторник, 24 април 2018 шерифът на Сакраменто арестува бившия полицай Джоузеф Джеймс Деанджело в дома му в близко предградие. Той е идентифициран като печално известния сериен убиец след ДНК експертиза и са му предявени поредица от обвинения.

СЛЕДОТЪРСАЧИ I (TRACKERS I)

В минисериала от 6 епизода три истории се преплитат в Кейп Таун на фона на уникалните южноафрикански пейзажи. Общото е конспирация, свързана с насилие, организирана престъпност, контрабандни диаманти, държавна сигурност, черни носорози, ЦРУ и международен тероризъм. Джеймс Грейси влиза в ролята на мъж, който се опитва да съгради живота си наново в малко градче и търси отмъщение, след като кариерата му е била разбита по време на операция на Президентското бюро за разузнаване. Роланда Мари се превъплъщава в домакиня от Кейп Таун, която започва да работи като анализатор на данни за ПБР и се озовава в центъра на конспирацията. Ед Стопард пък играе мистериозен мъж, за когото се предполага, че е агент на ЦРУ.

МОЖЕ И ДА ТЕ СЪСИПЯ I (I MAY DESTROY YOU I)

Безстрашна, искрена и провокативна драма по сценарий и с участието на Макейла Коул разглежда въпроса за съгласието за секс в съвременния живот. Действието се развива в Лондон, където удоволствието е само на едно приложение разстояние, Арабела е безгрижна и уверена лондончанка със страхотни приятели, многообещаваща писателска кариера и увлечение по време на почивка в Италия, което има потенциала да се превърне в сериозна връзка. Но когато е упоена с „наркотик за изнасилване" и нападната в нощен клуб, животът ѝ се променя необратимо и тя трябва да преосмисли всичко в живота си и така започва да опознава себе си. Пътуването е често болезнено, понякога смешно, изпълнено с изненади и противоречиви изводи.

ПЕРИ МЕЙСЪН І (PERRY MASON I)

Годината е 1931 и докато останалата част от страната е потънала в задушаващите прегръдки на Голямата депресия, в Лос Анжелис животът продължава на пълни обороти въртят се сделки с нефт за милиони, текат олимпийските игри, а Холивуд бълва нови скъпи продукции. Базираният на мотиви от произведенията на Ърл Стенли Гарднър сериал проследява перипетиите на най известния специалист по криминално право в града Пери Мейсън (Матю Рийс), който трябва да разплете сложен случай с отвличане на дете. По пътя към истината Мейсън ще затъне в истинска мрежа от поквара и корупция и ще трябва да се изправи срещу собствените си демони, които за малко да го погубят.

ПРОКЪЛНАТ ПАТРУЛ II (DOOM PATROL II)

"Прокълнат патрул" разказва за една от най-обичаните групи супергерои от Вселената на DC Човека робот, Негативния човек, Еластина и Лудата Джейн, предвождани от съвременна версия на лудия учен Нилс Колдър или Шефа. Всеки член на Прокълнатия патрул е преживял ужасяващо събитие, след което се е сдобил със свърхсили, но също така е останал обезобразен. Травмирани и потиснати, групата намира смисъл и цел в живота си с помощта на Шефа, с когото разследват най странния феномен, който е съществувал. След мистериозното изчезване на Шефа, тези герои аутсайдери ще се окажат на място, на което не са предполагали, че ще се озоват Привикани са от Киборга, който им възлага мисия, която не могат да откажат.

ГОСПОДАРКА НА ЗЛОТО 2

В „Господарка на злото 2", продължение на световния блокбъстър от 2014 на Дисни, Злодеида и кръщелницата ѝ Аврора поставят под съмнение сложните семейни отношения, които ги обвързват, а предстояща сватба, неочаквани съюзници и новопоявили се тъмни сили ги отдалечават една от друга. Времето е било милостиво към Злодеида и Аврора. Техните отношения, породили се от страдание, отмъщение и в последствие любов, процъфтяват. Само че омразата между човечеството и феите все още не е загърбена. Предстоящият брак на Аврора и принц Филип е повод за радост и възможност феите в Блатото и хората в Улстед най-сетне да се обединят. Когато обаче неочаквана среща ражда могъщ нов съюз и избухва жестока война, Злодеида и Аврора се озовават в противоположни лагери. Предаността им една към друга е поставена на изпитание и предстои да стане ясно дали наистина е възможно да бъдат едно семейство.

БЛИЗНАКЪТ (GEMINI MAN)

„Близнакът" е иновативен екшън трилър с участието на Уил Смит, който се превъплъщава в Хенри Броган, 51-годишен елитен наемен убиец, готов да се пенсионира след успешното изпълнение на седемдесет и втората си поръчка. Плановете му обаче се осуетяват, защото се оказва мишена на мистериозен таен агент, който очевидно може да предвиди всеки негов ход. За свой ужас Броган скоро разбира, че е изправен срещу свой по млад и по бърз клонинг. Лентата е дело на отличения с Оскар режисьор Анг Лий.

КЪДЕ СИ, БЕРНАДЕТ? (WHERE'D YOU GO, BERNADETTE)

„Къде си, Бернадет?", по едноименния бестселър, е вдъхновяваща комедия, за грижовна майка, която копнее да преоткрие творческата си страст, след като години наред се е жертвала в името на семейството Бившата архитектка Бернадет Фокс (носителката на Оскар Кейт Бланшет) на пръв поглед има всичко красив дом в Сиатъл, успешен и любящ съпруг и брилянтна дъщеря тийнейджърка, която ще учи в пансион. Бернадет обаче изчезва безследно и изплашеното семейство се отправя на вълнуващо приключение, за да я намери.

ЗОМБИЛЕНД: ВТОРИ УДАР (ZOMBIELAND: DOUBLE TAP)

Десетилетие след като „Зомбиленд" се превърна в хит и култова класика, актьорите в главните роли (Уди Харелсън, Джеси Айзенбърг, Абигейл Бреслин и Ема Стоун),режисьорът Рубен Флайшър (Венъм) и сценаристите Рет Рийс и Пол Уърник (Дедпул) отново се събират за „Зомбиленд: Втори удар". В продължението комичната бъркотия се простира от Белия дом до сърцето на САЩ и четиримата убийци трябва да се изправят срещу многото нови видове еволюирали зомбита. Но най вече трябва да разрешат проблемите, които тормозят импровизираното им семейство.

ПРОКЛЯТИЕТО НА ПЛАЧЕЩАТА ЖЕНА (THE CURSE OF LA LLORONA

Вековната испанска легенда за Плачещата жена оживява във филма на Майкъл Чавес. Плачещата жена обикаля в нощта, а тези, които чуят зова й, са обречени. Тя се спотайва в сенките и отвлича деца, за да компенсира загубата на собствените си. Една социална работничка и децата й се оказват заплашени, когато пренебрегват предупреждението на една разтревожена майка, обвинена в неглижиране на детето си. Единственият им шанс да се спасят от смъртоносната ярост на Плачещата жена е един отчаян свещеник, който практикува мистични ритуали, за да прогонва злото.