Магнитното поле влияе на мускулите, както фитнеса

С напредване на възрастта хората постепенно губят мускулна маса и сила. Причините за това все още не са достатъчно известни, така че изучаването на всички аспекти на мускулното здраве представлява значителен интерес както за учените, така и за всички, които са изправени пред проблема със свързаната с възрастта мускулна загуба.

Екип, ръководен от доцент Алфредо Франко-Обрегон от Института за здравни иновации и технологии на Университета в Сингапур (iHealthtech) установи, че протеинът TRPC1 реагира на слаби колебания в магнитното поле.

Такава реакция обикновено се наблюдава по време на тренировка. Тази чувствителност към ефектите на магнитното поле може да се използва за стимулиране на възстановяването на мускулите, което може да подобри качеството на живот на пациенти с увреждания и намалена мобилност.

Резултатите от съвместно проучване на учени от Университета на Сингапур и Швейцарския федерален технологичен институт са публикувани в списанието Advanced Biosystems.

Магнитното поле и здравето на мускулите

Магнитните полета, използвани от изследователите за стимулиране на мускулите, са само 10-15 пъти по-силни от магнитното поле на Земята, но много по-слаби от обикновения магнит, с който сме свикнали.

Учените предположили, че човешките мускули естествено реагират на слабо магнитно поле.

За да тества тази теория, изследователският екип използва специална експериментална установка за неутрализиране на ефектите на всички околни магнитни полета. Изследователите установяват, че мускулните клетки растат по-бавно, когато са защитени от всички магнитни полета в тяхната среда.

Тези наблюдения убедително подкрепят идеята, че земното магнитно поле взаимодейства естествено с мускулите, причинявайки биологични реакции.

За да демонстрират ролята на TRPC1 като "антена", която реагира на магнитно поле, изследователите генетично променили мускулни клетки, като премахнали от генома протеина TRPC1.

Оказало се, че променените клетки не реагират на никакво магнитно поле. След това изследователите успели да възстановят магнитната чувствителност чрез селективно доставяне на TRPC1 до тези клетки.

Метаболитни промени, подобни на тези, постигнати с упражнения, са наблюдавани в предишни клинични проучвания и проучвания, проведени от доцент Франко-Обрегон. Както се оказало, излагането на магнитно поле само за 10 минути седмично е достатъчно, за да стимулира мускулните клетки.

Защо е откритието е важно

Здравето на мускулите силно влияе върху общото метаболитно състояние на човека - тегло, кръвна захар, нива на инсулин и холестерол и цялостното здравословно състояние. Това е особено важно за хората с различни заболявания, които трудно поддържат високо ниво на физическа активност в ежедневието.

Магнитните полета, симулиращи мускулна работа, могат да помогнат на пациенти, които не могат да тренират поради нараняване, заболяване или слабост.

Сега учените проучват начини за намаляване на зависимостта на пациентите от лекарства при лечението на заболявания като диабет.

"Надяваме се, че нашите изследвания ще помогнат за намаляване на броя на лекарствата, предписвани за лечение на заболявания, и по този начин ще намалят страничните ефекти на лекарствата и ще подобрят качеството на живот на пациентите", казва Франко-Обрегон.

