Минисериалът "Дървосекачи" с премиера през август по National Geographic

„ДЪРВОСЕКАЧИ“ разглежда мистериозното клане на заселници в обширните и безпощадни диви земи на Нова Франция през 90-те години на 17-и век. То заплашва да въвлече целия район във война. Не липсват заподозрени – англичаните, компанията на Хъдсън Бей и група от племето Ирокези, влезли в съюз с англичаните, с цел да прогонят французите от територията си. Но кой е извършил това безпощадно деяние?

Минисериалът от осем епизода на National Geographic, създаден от Елууд Рийд и вдъхновен от бестселъра на Ани Пру, пренася зрителите на границата на цивилизацията през 17-и век. Продукцията „ДЪРВОСЕКАЧИ“ ще се излъчва премиерно от 09.08. от 22 и 23 часа, с два епизода всяка неделя.

Действието в „ДЪРВОСЕКАЧИ“ се развива в малко селище в района, където днес се помещава канадската провинция Квебек. Католическата църква изпраща йезуити да покръстят местното население, а Франция изпраща слуги да населят територията, заедно с така наречените „Filles Du Roi“ (Дъщери на Краля). Това са млади жени, които трябва да си намерят съпрузи и да създадат семейства, за да спомогнат за процъфтяването на колонията. Многообразната група от аутсайдери, мошеници и невинни участници трябва да се справя с жестоки премеждия, противоположни интереси и объркано чувство за лоялност на кръстопътя на цивилизацията – края на 17-и век, Нова Франция.

„ДЪРВОСЕКАЧИ“ е история за оцеляването и стремежа да се изгради цивилизация насред безкрайната гора“, казва Рийд, създател и изпълнителен продуцент на сериала. „Преселниците, които отиват да търсят своя късмет в необятния и суров Нов свят – бедняците без земя, улични мошеници, религиозни проповедници, грабливи търговци и безпарични млади жени, които се надяват да намерят съпруг със земя и богатство – всички те се сблъскват с жестоката реалност на мечтите си, докато се опитват да намерят своето място. Озовават се в дълбоката гора: диво и сурово място, дом на местни племена, които гледат на пристигането им с пренебрежение, но и с разбирането, че съюзът с тези отчаяни новодошли е все по-необходим за тяхното оцеляване.“

Сериалът разказва вълнуващата история за изследванията, приключенията и амбициите на младите мечтатели и бойци. Някои с утопична представа за света, други – семпли и пресметливи, но всички изправени пред предизвикателствата на Новия свят. Докато напрежението нараства, се оформят необичайни съюзи, стари вражди се задълбочават, сформират се и нови семейства, всичко това на фона на безграничните природни богатства и скрити опасности на новия американски континент. Картината на сблъсъка между цивилизацията и търговията, представена в „ДЪРВОСЕКАЧИ“, е отвъд времето, каквато е и тази на приключенския дух, чудесата на природата и оцеляването на най-приспособимите.

Поредицата ще бъде излъчена премиерно в 172 страни на 43 езика. Историческият сериал от осем епизода е продукция на Fox 21 Television Studios и Scott Rudin Productions и е базиран на бестселър романа на New York Times от носителката на награда „Пулицър“ Ани Пру. В продукцията участват Дейвид Тюлис („Жената чудо“) в ролята на Клод Трепани, Марша Гей Хардън („Нюзрум“/ „The Newsroom“) като Матилд Гефар, Анайрин Барнард („Дюнкерк“) като Хеймиш Гоумс, Джеймс Блур („Дюнкерк“) като Шарл Дуке, Крисчън Кук („Point Blank“) като Рене Сел, Дейвид Уилмот („The Alienist“) като Капитан Бушар, Томас М. Райт („Мостът“) като Елайша Кук, Талула Хадън („Black Mirror: Bandersnatch“) като Мелисанд, Тийо Хорн („The Man in the High Castle“) като Мари, Лили Съливан („Picnic at Hanging Rock“) като Делфин и Зан Маккларнън („Фарго“) в ролята на Ивон.

Създателят на поредицата Рийд („Мостът“) е и шоурънър, и изпълнителен продуцент. Скот Рудин („Няма място за старите кучета“), Гарет Бах („Злокобна нощ“), Ели Буш („Лейди Бърд“), Дейвид Слейд („Black Mirror: Bandersnatch“) и Ани Пру също са изпълнителни продуценти.

Ани Пру е автор на 8 книги, включително на романа „Местни новини“ („The Shipping News“) и сборника с разкази „Close Range“. Сред наградите ѝ са „Пулицър“, наградата „Пен/Фокнър“ и много други. Историята ѝ „Планината Броукбек“, първоначално публикувана в New Yorker, е адаптирана в едноименния филм, отличен с „Оскар“.