Weeknd в полувремето на "Супербоул" с ярко шоу

Канадският RnB изпълнител Weeknd озари полувремето на финала на първенството по американски футбол "Супербоул", белязан от ограниченията заради пандемията, с оптимистично шоу от хитове на фона на ярко осветен декор, вдъхновен от посланията на албума му "After Hours", съобщиха световните информационни агенции.

На полувремето на стадион "Реймънд Джеймс" в Тампа, Флорида, тридесетгодишният изпълнител слезе от бляскав кабриолет на сцената, осветена от неонови реклами и напомняща на нощен Лас Вегас.

Облечен в червен блейзър, черни панталони и черно-бели обувки, певецът откри шоуто с изпълнение на песента "Starboy" с помощта на хор, в който изпълнителите бяха в бели роби и маски с осветени очи. След песента "The Hills", Weeknd запя "Can't Feel My Face", преминавайки през лабиринт от златни огледала и озовавайки се сред танцьори с бинтовани лица, както се появи самият Уикенд на церемонията на Американски музикални награди.

Певецът изпълни още хитовете "Earned It" и "Save Your Tears" и завърши 13-минутното си шоу със сингъла "Blinding Lights".

Кариерата на Weeknd започва през 2010 г. Той е носител на три награди "Грами".

Шоуто на полувремето на финала на американското първенство по футбол e предпочитана сцена за музикалната индустрия. В шоуто са участвали водещи изпълнители като Лейди Гага, Бионсе, Принс, Роулинг Стоунс.

Тази година Уикенд се представи през тв публика, която според предварителни изчисления бе около 100 милиона души. На стадиона обаче бяха заети по-малко от половината от местата заради ограниченията за пандемията. Националната футболна лига ограничи местата за публика до 25 000, а 30 000 места на стадиона бяха заети от картонени макети на запалянковци.

Певицата и композитор H.E.R. изпя "America the Beautiful", акомпанирайки си на електрическа китара, а кънтри изпълнителят Ерик Чърч и RnB певицата Джазмин Съливан се присъединиха в дует за американския химн на фона на бляскаво светлинно шоу.