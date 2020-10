Black Eyed Peas и Дженифър Хъдсън - "The Love" (видео)

"Дайте на хората светлина и те ще намерят пътя". С този цитат на титана на движението за човешки права Ела Бейкър от речта на кандидата за президент Джо Байдън започва новата песен на Black Eyed Peas и Дженифър Хъдсън. Песента се казва "The Love", но в нея се поставят глобални въпроси, освен рефрена "Къде е любовта" - за омразата, дискриминацията, полицейското насилие, тероризма.

Да, няма съмнение, че песента е политическа и е покана за какво да гласуват американците. Но също така е и огромен акт на изкуство и документалистика. Видеото е базирано на песента от 2003 г. "Where Is the Love?" и зад него стои наистина огромен екип и това вече говори за силата на идеята. Продуцент е will.i.am, който е и режисьор на видеото заедно със Стърлинг Хамптън. За Дженифър Хъдсън самата Арита Франклин бе казала, че само на нея би поверила да влезе ролята ѝ и да изпее песните ѝ.

Освен Джо Байдън, чиято реч е изпята, буквално, от Black Eyed Peas и Дженифър Хъдсън, докато той говори, документалните кадри от клипа включват още Ела Бейкър, Тръмп, Хитлер, Кук Клукс Клан, сцени от Шарлотсвил, от ковид отделение. После обикновени хора показват сърце с длани.

"Хората живеят, сякаш не са имали майки, мисля, че светът е пристрастен към драми", звучи докато полицаи с палки проскат човек в маска на земята. "По целия свят опитват да спрат тероризма, но тук все още живеят терористи, в САЩ."

На финала отново чуваме откъс от речта на Джо Байдън, който казва, че тези избори са шанс за изцеление.

Мишел Обама вече сподели видеото на профила си.