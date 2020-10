Нова теория за съзнанието - енергийното поле на мозъка

Електромагнитната енергия позволява на материята на мозъка да създава нашето съзнание и способността ни да осъзнаваме и мислим, според нова теория, разработена от професор Джонджо Макфадън от университета в Съри.

В публикуваната теория в списание Neuroscience of Consciousness, професор Макфадън твърди, че съзнанието всъщност е енергийното поле на мозъка. Тази теория може да проправи пътя към развитието на съзнателен ИИ и роботи, които осъзнават и имат способността да мислят, да се превърнат в реалност.

Ранните теории за това какво е нашето съзнание и как то възниква, клонят към свръхестественото, предполагайки, че хората и вероятно други животни притежават нематериална душа, която дава самоосъзнаване, мисъл и свободна воля - способности, които липсват на неживите предмети. Повечето учени днес отхвърлят този възглед, известен като дуализъм, за да възприемат "монистичен" възглед за съзнанието, генерирано от самия мозък и неговата мрежа от милиарди нерви. За разлика от това, Макфадън предлага научна форма на дуализъм, основана на материя и енергия, а не материя и душа.

Теорията се основава на научен факт - когато невроните в мозъка и нервната система се активират, те не само изпращат познатия електрически сигнал надолу по нервните влакна, но излъчват и импулс на електромагнитна енергия в околната тъкан. Подобна енергия обикновено се пренебрегва, но тя носи същата информация като нервните сигнали, но като нематериална енергийна вълна, а не като поток от атоми във и извън нервите.

Това електромагнитно поле е добре познато и рутинно се открива чрез техники за сканиране на мозъка като електроенцефалограма (ЕЕГ) и магнитоенцефалография (МЕГ), но преди това е отхвърлено като неотносимо към функциите на мозъка. Вместо това Макфадън предлага, че богатото на информация електромагнитно поле на мозъка всъщност е седалището на съзнанието, движещо "свободната воля" и доброволните действия. Тази нова теория обяснява и защо, въпреки огромната им сложност и свръхбърза работа, днешните компютри не са проявили и най-малка искра на съзнание. С правилното техническо развитие обаче роботи, които са осъзнати и могат да мислят за себе си, биха могли да се превърнат в реалност.

Макфадън, професор по молекулярна генетика и директор на докторантския център по квантова биология в Университета в Съри, казва: "Как мозъчната материя осъзнава и успява да мисли е загадка, по която разсъждават философи, теолози, мистици и обикновени хора в продължение на хилядолетия. Вярвам, че тази загадка вече е разрешена и че съзнанието е опитът на нервите, включени в самогенерираното от мозъка електромагнитно поле, да управляват - това, което наричаме "свободна воля" и наши доброволни действия."

Johnjoe McFadden. Integrating information in the brain's EM field: the cemi field theory of consciousness, Neuroscience of Consciousness(2020). DOI: 10.1093/nc/niaa016