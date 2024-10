Община Хасково представи пред УНИЦЕФ България система за ранна детска интервенция

На 23-24 октомври 2024 година в София се проведе международна конференция за ранно детско развитие под наслов „It takes an Early Childhood Ecosystem, for All Young

Children to Thrive“ (За благоденствието на всички деца е нужна цяла екосистема за ранно детско развитие). Конференцията се организира от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. Събитието се реализира с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и Столична община.

Община Хасково участва в конференцията по покана на УНИЦЕФ България, за да представи своя опит като една от двете общини в България, в които се пилотира система за ранна детска интервенция. Йорданка Иванова – началник отдел „Образование, култура, младежки дейности и спорт“ представи услугата „Ранна детска интервенция“, която се предоставя от екипа на „Общностен център за деца и семейства“ Хасково. Експертите от Хасково участваха и в дискусионен панел на тема „Необходими промени на системно ниво, бариери и подкрепящи фактори за въвеждането на национална система за ранна детска интервенция.

„Общностен център за деца и семейства“ – Хасково е създаден през 2014 г. по проект на Световната банка. От самото си създаване Центърът развива услуги за ранно детско развитие и работи с деца на възраст от 0 до 7 години. През 2021 г. Община Хасково е подписала споразумение за сътрудничество с УНИЦЕФ България, в рамките на което се пилотира система за ранна детска интервенция. От 2023 г. Центърът продължи да предоставя услугите вече като държавно делегирана дейност, в това число и ранна детска интервенция. Основният фактор, който помогна да се създаде услугата ранна детска интервенция в Община Хасково, е разбирането и желанието на местната власт за развитие на иновативни и модерни качествени социални услуги за деца.

Целта на ранната детска интервенция е възможно най-ранното идентифициране на затрудненията в развитието на децата и включване на семействата им в услугата.

Изходът от услугата ранна детска интервенция е успешната адаптация на детето в детската ясла или градина. Уникалният по рода си форум стимулира обмена на идеи между стотици практици, изследователи и администратори в областта на ранното детско развитие от цял свят и цели да насочи вниманието към системната промяна, необходима за изграждането на компетентни и устойчиви системи в ранното детство. Това е четвъртата по ред конференция, организирана от Международната асоциация „Стъпка по стъпка“ и първата, която се провежда в държава от Източна Европа.