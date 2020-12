Sixty level на върха на класацията „Черната овца“, Калин Найденов е втори

Две хасковски изпълнения влязоха в топ 5 на годишната музикална класация на БНР -Стара Загора „Черната овца“ за най-добър хит. Нещо повече-оглавиха надпреварата.

За втора поредна година рок бандата Sixty level застана начело на музикалната класация.

Миналата година рок динозаврите спечелиха най-много гласове от слушателите с песента "Обикновено". В надпреварата за Хит на 2020-та от всички 12 месечни хита на класацията, спечели песента им с участието на Елисавета Лаловска "Ще бъда там". През годината тя беше определена от феновете за песен на месец февруари.

На второто престижно място е класирана песента "Завръщане" на Росица Бечева и Калин Найденов, също от Хасково.

На третото място с равен брой гласове застават Raido & Greesh с песента "Down" и INSANE с песента "End Of Lies" Четвъртото място е за АНДЖЕЛИ и песента "Огледалце,огледалце" И на пето място застава Валентин Бугев и Константин Върбанов с песента "Another Day".

„ Благодарим на всички,които са гласували за нашата песен!Благодарим на автора и водещ на класацията г-н Васко Влахов за предоставената ни възможност за изява!Пожелаваме на всички колеги и приятели Новата година да бъде здрава и успешна за всички! И-не се колебайте,а участвайте в класацията с ваши песни!“, коментира китаристът на групата Sixty level и автор на музиката на песента"Обикновено" Наско Христов.

Красимира Славова