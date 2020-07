Кейти Пери - "Smile", от новия ѝ албум (видео)

Американска певица Кейти Пери ще издаде новия си албум "Smile" на 14 август, съобщава Контактмюзик.

Тридесет и пет годишната поп звезда пусна в Инстаграм изображение на обложката на албума, на която тя е със залепен червен нос на клоун и с много тъжно изражение. Пери довери, че заглавната песен на новата тава тя е написала по време на един от най-мрачните периоди в живота си. Именно тогава загубила усмивката си. По нейните думи новият й албум отразява обратния й път към светлината и в него се говори за издръжливост, надежда и любов.

Днес Пери пусна заглавната песен "Smile", която щяла да вдъхне увереност на много нейни фенове. От новия албум вече станаха достояние на публиката хитовете "Never Really Over", "Harleys in Hawaii" и "Daisies".