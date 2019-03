WWW на 30 години. Сър Тим Бърнърс-Лий посочи основните заплахи за мрежата

Една мутра си харесал англичанка и понеже незнаел английски отишал при шефа си със следното питане:

-Абе шефе, харесал съм една много яка мацка...но англичанка! аз английски неговоря. та кажи ми как да я сваля??

Шефа без много да мисли му рекал:

-Така, сега взимаш един букет рози и една кутия бомбони, във формата на сърце, отиваш при нея и й казваш "this is for you"!

Мутрата послушал савета,взел рози и бомбони и отишал при мацката,званнал на званеца,тя се показала и той:

-This is for you!!!!

А тя му отварнала:

-For meee!

Мутрата я погледнал учудено и й се развикал:

-Формии!?!? Кви форми маа,бомбони съм ти купил!!!