Мейзи Уилямс и Нина Добрев в трогателна нова комедия (трейлър)

Следващата роля на Мейзи Уилямс е съвсем различна от Аря Старк в "Игра на тронове". Предстои да я видим като смъртно болна тийнеджърка, която възнамерява да живее на макс, докато умре. Цветните коси са само малка част от чара ѝ в "Then Came You". В драма-комедията тя се вихри в компанията на Нина Добрев и Ейса Бътърфийлд.

Ето и официалния синопсис:

Скай (Мейзи Уилямс) е енергична тийнейджърка с терминална болест, която се сприятелява с Калвин (Ейса Бътърфийлд), 19-годишен хипохондрик, който се страхува от собствената си сянка. Калвин помага на Скай да изпълни ексцентричния си списък с неща, които трябва да направи, преди да умре. В този процес той се учи да се изправя срещу собствените си страхове, включително да се влюби в красивата, но на пръв поглед недосегаема Изи (Нина Добрев).

А ето и трейлъра, който се появи преди дни. Някои сцени са убийствено смешни, други - трогателни.