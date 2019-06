Тъмната страна на личността

Социалният живот води до безброй ситуации, в които ние, хората, трябва да се доверим един на друг. От обикновени семейни въпроси до търговски преговори между световни лидери в конфликтния глобален свят. Всички те изискват доверие между участниците в тях.

Но как се държат лицата с антисоциални личностни черти при такива обстоятелства?

Ново проучване на международен екип от специалисти по поведенческа икономика и социални психолози хвърля светлина върху въпроса.

Доверие, санкции и антисоциални личности

Проучването показва, че антисоциалните личности имат малко доверие в другите, освен ако нямат възможност да ги накажат, ако ги предадат. Ако имат този шанс, те строго наказват измамното поведение. В същото време тези хора значително по-малко уважават доверието на другите и ги предава, ако не се страхуват да бъдат санкционирани.

Като цяло, тези индивиди показват специфична комбинация от поведения и убеждения, които показват тяхното предположение, че другите имат същия антисоциален мироглед като тях.

Извличане на антисоциален профил на личността

Участниците в проучването първо попълват поредица от въпросници, определящи личностните им характеристики, от които изследователите извличат антисоциалния профил на личността, който се свързва с макиавелизма (манипулативно, коравосърдечно отношение и убеждение, че целта оправдава средствата), липсата на съпричастност и склонност към финансов и социален риск. При взаимодействие в ситуации, изискващи доверие и надеждност, хората с този профил се открояват, като показват поведението, описано по-горе.

Антисоциалност на всеки етап

„Нашият базиран на данни подход работи изненадващо добре при ясно идентифициране на чертите на антисоциалната личност“, коментира Ян Енгелман (Jan Engelmann) от Университета в Амстердам. "Антисоциалният личностен профил много последователно модулира поведението си на всеки етап от „играта на доверие“:

1. за решенията дали и колко да се довери,

2. за решенията дали и до каква степен да реагира реципрочно доверието на другия играч и да се държи достойно и

3. за решения дали и колко да накаже ненадеждното поведение".

Те смятат, че и другите са също антисоциални като тях

Индивидите с антисоциални черти се адаптират стратегически към отсъствието или наличието на санкции и по този начин успяват да печелят значително повече от другите.

При антисоциалните личности се наблюдава уникалната и повтаряща се реакция на санкциите.

Тяхната реакция показва, че антисоциалните индивиди показват убеждения и поведения, които са в съответствие с предположението, че повечето други хора са също толкова антисоциални, колкото са самите те.

Резултатите потвърждават, че при някои хора способността да приписват психични състояния на другите може да е силно повлияна от тяхната личност.

Справка:

J. B. Engelmann et al. On the psychology and economics of antisocial personality, Proceedings of the National Academy of Sciences (2019). DOI: 10.1073/pnas.1820133116

Източник:

The dark side of personality, Leiden University